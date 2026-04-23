Un incendio afectó la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 a.m. del jueves, en la calle Ruiz Rivera, cuando alguien utilizando algún tipo de acelerante le prendió fuego.

“Nunca había pasado”: párroco admite hay consternación tras incendio en dos iglesias de Adjuntas. Un incendio afectó la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 a.m. del jueves, en la calle Ruiz Rivera, cuando alguien utilizando algún tipo de acelerante le prendió fuego.

1 / 8 | “Nunca había pasado”: párroco admite hay consternación tras incendio en dos iglesias de Adjuntas. Un incendio afectó la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 a.m. del jueves, en la calle Ruiz Rivera, cuando alguien utilizando algún tipo de acelerante le prendió fuego. - Suministrada

Entre la sorpresa y la solidaridad, la comunidad de la Parroquia San Joaquín, en Adjuntas, intenta asimilar un incendio presuntamente intencional en los alrededores del templo durante la madrugada del jueves.

Según un informe policíaco, el siniestro ocurrió a eso de las 12:28 a.m., horas después de que otro incendio fuera reportado en la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, también en Adjuntas. En ambos casos, la Policía indicó que alguien utilizó algún tipo de acelerante.

“Solamente rociaron alrededor de las paredes con gasolina o algún otro material. No alcanzó a entrar el fuego al interior del templo”, explicó el padre Federico Ávila Piña, de la Parroquia San Joaquín, en entrevista telefónica con El Nuevo Día. Detalló, además, que las llamas afectaron la pintura de la fachada y parte del sistema de agua.

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Aunque todavía no se ha estimado el total de los daños, el impacto ha sido evidente en la comunidad, apuntó.

“La gente está consternada, triste, dolida, molesta también por este acontecimiento que nunca se había presentado”, sostuvo Ávila Piña.

“Con esta experiencia, muchos han sentido que la fe ha sido trastocada. Hay diferentes sentimientos entre las personas, sobre todo entre la feligresía de la parroquia”, aseguró el padre.

Pese a lo ocurrido, el sacerdote indicó que también ha surgido un sentido de fraternidad y que la feligresía ha buscado integrarse a los esfuerzos de recuperación del templo.

“Dentro de todo, hay un sentir positivo de seguir ayudando a la parroquia y de solidarizarse”, dijo.

Ávila Piña también comentó que el Municipio ha estado presente tras el incidente y que aguarda por información de la valoración de los daños. “Nos ha estado ofreciendo toda la ayuda que sea posible y están dispuestos a colaborar en lo que se requiera”, indicó.

En medio de la incertidumbre, el líder religioso hizo un llamado a la reflexión. “No se sabe cuál fue el motivo que empujó a esta persona a cometer este acto (...) seguimos rezando por él, no sabemos en qué situación se encuentra”, expresó.

Asimismo, exhortó a que lo ocurrido sirva para fortalecer la unidad comunitaria.

“Este tipo de situaciones, en vez de dividirnos, que nos haga unirnos más como familia, como pueblo dejar a un lado las barreras de diferentes creencias”, manifestó.

“Somos un pueblo donde hay diferentes credos, pero en una situación como esta siempre se manifiesta la solidaridad. Eso es lo que pido a la comunidad: que nos mantengamos unidos, que no perdamos la confianza entre nosotros y que sigamos apoyándonos”, reflexionó el padre, quien informó que las actividades parroquiales continuarán como de costumbre.

Mientras tanto, ambos incendios son investigados por la Policía. En el caso de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, las llamas en el frente de la estructura causaron daños a la puerta principal y a la pintura, según la Uniformada.