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Bajo custodia: detienen a hombre que habría admitido incendiar dos iglesias en Adjuntas

Las autoridades contemplan radicar cargos en contra del joven de 27 años

24 de abril de 2026 - 9:34 AM

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Un incendio afectó la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 a.m. del jueves, en la calle Ruiz Rivera, cuando alguien utilizando algún tipo de acelerante le prendió fuego.Imagen de parte de la fachada.Pese a lo ocurrido, el sacerdote indicó que también ha surgido un sentido de fraternidad y que la feligresía ha buscado integrarse a los esfuerzos de recuperación del templo.
1 / 12 | Bajo custodia: detienen a hombre que habría admitido incendiar dos iglesias en Adjuntas . Un incendio afectó la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 a.m. del jueves, en la calle Ruiz Rivera, cuando alguien utilizando algún tipo de acelerante le prendió fuego. - Sandra Torres Guzmán
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades contemplan radicar cargos este viernes contra un joven de 27 años, residente en Adjuntas, quien habría admitido ser el autor de los incendios reportados en dos iglesias del municipio.

El teniente Lyonel Romero Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, informó a El Nuevo Día que el sospechoso fue intervenido en el casco urbano del pueblo durante la tarde del jueves y permanece bajo custodia de la Policía.

“La investigación realizada por los agentes del CIC, tanto entrevistas de testigos y personas que han cooperado, así como la corroboración a través de cámaras de seguridad, nos llevan a este individuo”, sostuvo Romero.

El oficial añadió que el sospechoso presuntamente realizó admisiones relacionadas con ambos incendios.

“No puedo entrar en cuanto a lo que expresó. Pero puedo garantizar que hizo admisiones de lo ocurrido y dio detalles de cómo fueron los hechos”, afirmó al tiempo que señaló que el joven no entró en detalles sobre el posible motivo.

A preguntas de este medio sobre si podrían haber otras personas implicadas, el teniente respondió que las autoridades entienden que el individuo habría actuado solo, a base de sus propias declaraciones y la evidencia recopilada.

¿Cómo ocurrió?

Los incidentes ocurrieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Adjuntas. El primero fue reportado a eso de las 10:30 p.m. en la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, ubicada en la calle Canas, donde alguien utilizó un acelerante para incendiar el área frontal, causando daños a la puerta principal y la pintura de la estructura.

Mientras, el segundo incendio se registró a las 12:28 a.m. en la Parroquia San Joaquín y Santa Ana, en la calle Ruiz Rivera, donde también se utilizó algún tipo de acelerante para prender fuego en áreas laterales y frontales del templo.

En entrevista con El Nuevo Día, el padre Federico Ávila Piña, de la Parroquia San Joaquín y Santa Ana, explicó el jueves que el incendio no logró propagarse al interior del templo. “Solamente rociaron alrededor de las paredes con gasolina o algún otro material. No alcanzó a entrar el fuego al interior del templo”, indicó.

Detalló que las llamas afectaron la pintura de la fachada y parte del sistema de agua.

Al momento, no se ha estimado el total de pérdidas en ambas estructuras.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAdjuntasIncendios
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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