Reclasificación de la marihuana medicinal: ¿cambiará la situación de los presos en Estados Unidos?

La histórica medida de la administración Donald Trump de reclasificar la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa fue aplaudida por algunos defensores, pero para otros se quedó muy corta para los miles de personas que siguen encarceladas por condenas federales relacionadas con el cannabis.

La orden ejecutiva, que el fiscal general en funciones Todd Blanche firmó el jueves, no aborda las penas actuales por posesión y venta de marihuana ni a los encarcelados con condenas de años.

“Aunque se trata de una victoria, la lucha dista mucho de haber terminado”, afirmó Jason Ortiz, director de iniciativas estratégicas de Last Prisoner Project, una organización sin ánimo de lucro centrada en la reforma de la justicia penal del cannabis.

Los defensores de la legalización de la marihuana, así como de la revisión de las penas de prisión, dicen que esta orden, que no despenaliza completamente la droga, sólo beneficia a los investigadores, cultivadores de cannabis y otros en la Gran Hierba. Mientras tanto, miles de personas -muchas de las cuales son personas de color- están atrapadas cumpliendo duras sentencias por delitos relacionados con la marihuana. O bien ya han cumplido su condena, pero tenerla en su historial les ha complicado la vida.

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Ahora, los defensores piden al Congreso y a los legisladores estatales que tomen medidas concretas para garantizar que las personas con condenas relacionadas con la marihuana reciban un trato justo o sean perdonadas por completo.

Los presos y sus familias buscan esperanza

La orden de Blanche reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como droga menos peligrosa. El importante cambio de política, que tanto el presidente Barack Obama como Joe Biden habían considerado, significa que el cannabis no se agrupará con drogas como la heroína.

Pero no legaliza la marihuana para uso médico o recreativo. Traslada la marihuana medicinal autorizada de la Lista I -reservada a las drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso- a la Lista III, regulada de forma menos estricta. Esto probablemente dará a los operadores autorizados de marihuana medicinal y a los investigadores del cannabis una importante reducción de impuestos y barreras menos estrictas para hacer negocios normales.

Prácticamente nadie encarcelado a nivel federal está allí únicamente por posesión de marihuana. Pero muchos están allí por posesión a gran escala, delitos de tráfico o ambos.

Héctor Rubén McGurk, de 66 años, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional desde 2007 por transporte de miles de kilos de marihuana y blanqueo de dinero. Actualmente está encarcelado en Beaumont, Texas, a más de 1,290 kilómetros de la casa de su hijo en El Paso. Su encarcelamiento ha sido duro para su hijo, dijo la nuera de McGurk, Ferna Anguiano. Y la distancia dificulta las visitas desde el punto de vista logístico.

Así que es tentador ver esta orden como un rayo de esperanza, dado que la familia cree que el castigo de McGurk es mucho mayor que sus crímenes. Pero Anguiano no tiene ni idea de cómo ejercer presión para su liberación.

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“Su fecha de liberación es la muerte”, dijo Anguiano. “Es decir, vemos todas estas cosas en las noticias -casos mayores, casos mortales- y la gente entra y sale de la cárcel y sale con sus familias”.

Intentan mantenerse en contacto mediante llamadas telefónicas y un servicio de mensajes de texto de la prisión. Les preocupa la salud de McGurk y el control de su diabetes. Sería un sueño hecho realidad para él volver a casa.

“Se merece una segunda oportunidad”, dijo Anguiano. “Sí, fue una mala decisión que tomó en vida. Era más joven. Pero no es una mala persona. Creo que es justo decir que ya ha cumplido suficiente condena por ello”.

Los expertos en política de drogas afirman que no está claro si los castigos habrían sido diferentes si la marihuana se hubiera clasificado siempre de forma diferente.

“Además de las penas específicas de la lista, hay penas específicas para la marihuana que no tienen nada que ver con la lista”, dijo Cat Packer, director de mercados de drogas y regulación legal de la organización sin ánimo de lucro Drug Policy Alliance. “Incluso si la marihuana pasara a la Lista V, esas sanciones penales seguirían existiendo y hay mínimos obligatorios por simple posesión”.

Existen disparidades raciales en las condenas y Big Weed

La desestigmatización de la marihuana ha sido durante mucho tiempo un tema de interés para ambos partidos políticos. Obama conmutó las penas de unos 1,900 presos federales, casi todos encarcelados por delitos de drogas no violentos. Biden indultó a 6,500 personas condenadas por consumo y posesión simple de marihuana en terrenos federales y en el Distrito de Columbia. La administración del presidente Donald Trump ha tomado muchas menos medidas de clemencia en materia de drogas y no tiene una política general que dirija tales acciones.

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“Lo que a mucha gente de derechas y de izquierdas le gustaría es sacar la marihuana de la categoría de ‘tan mala como la heroína’ y desclasificarla por completo”, dijo Marta Nelson, directora de reforma de sentencias del Instituto Vera de Justicia. “Regularla como se hace con el alcohol o el tabaco”.

Los estudios demuestran que los estadounidenses de raza negra tienen entre 3.7 y 4 veces más probabilidades de ser detenidos por posesión de marihuana que los de raza blanca, a pesar de que los índices de consumo son prácticamente los mismos en todos los grupos raciales. Los casos de marihuana a nivel federal son bastante reducidos hoy en día, pero los que cumplen condena por delitos federales de drogas son en su inmensa mayoría hispanos y negros, según datos del Departamento de Justicia y de la Oficina de Estadísticas de Justicia.

La disparidad racial con las condenas por drogas recuerda a la legislación de 2010 que Obama firmó para reducir la brecha entre las sentencias obligatorias por cocaína crack frente a la cocaína en polvo. En 2018, Trump hizo que se aplicara con carácter retroactivo.

Debido a que los propietarios de negocios con licencias estatales de marihuana medicinal son predominantemente blancos, el alivio fiscal creado por la reprogramación también es probable que dé una ventaja a las empresas en su mayoría blancas, dijo Packer. Muchos programas de equidad no se aplicarán.

“Esto va a, en mi opinión, ampliar la brecha, las disparidades financieras, las disparidades comerciales que existen actualmente entre los propietarios negros y morenos, latinos y blancos en la industria del cannabis porque las licencias no se distribuyeron equitativamente”, dijo Packer.

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Posibles próximos pasos para las condenas por marihuana

En teoría, Trump podría emitir un indulto general como hizo con los alborotadores del 6 de enero. Pero Nelson cree que eso es muy dudoso.

“Tener condenas por marihuana en el expediente por cosas como la aplicación masiva de la ley de inmigración es útil para la administración”, dijo Nelson.

Un próximo paso importante sería que el Congreso elaborara una legislación muy completa que abordara las condenas existentes relacionadas con la marihuana, la cancelación de antecedentes penales y la normativa del sector, añadió.

El Last Prisoner Project y otras organizaciones tienen previsto reanudar el diálogo con los legisladores federales, incluido el Congressional Cannabis Caucus, del que forman parte la representante demócrata Ilhan Omar y el representante republicano David Joyce. También seguirán presionando para que Trump lleve a cabo un acto de conmutación y clemencia a gran escala.