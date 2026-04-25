En Río Piedras: muere conductor de 24 años tras impactar muro de concreto

Un joven de 24 años falleció en la madrugada de este sábado tras impactar un muro de concreto en hechos ocurridos en la PR-21, kilómetro 1.2, debajo de un puente, en dirección hacia Río Piedras.

Según el informe preliminar de la Policía, el conductor, identificado como Christian Gabriel Marrero Pizarro, manejaba un vehículo Mazda CX-5 de color negro cuando, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, chocó contra el objeto fijo.

La Uniformada indicó que, tras la colisión, Marrero Pizarro salió expulsado del vehículo y falleció en el lugar a causa de las heridas.