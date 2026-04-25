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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Río Piedras: muere conductor de 24 años tras impactar muro de concreto

El joven transitaba debajo de un puente al momento de los hechos

25 de abril de 2026 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Brian Sanabria, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto con el fiscal Christian Román Olmeda, investigan el accidente. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven de 24 años falleció en la madrugada de este sábado tras impactar un muro de concreto en hechos ocurridos en la PR-21, kilómetro 1.2, debajo de un puente, en dirección hacia Río Piedras.

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Según el informe preliminar de la Policía, el conductor, identificado como Christian Gabriel Marrero Pizarro, manejaba un vehículo Mazda CX-5 de color negro cuando, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, chocó contra el objeto fijo.

La Uniformada indicó que, tras la colisión, Marrero Pizarro salió expulsado del vehículo y falleció en el lugar a causa de las heridas.

El agente Brian Sanabria, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto con el fiscal Christian Román Olmeda, investigan el accidente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoRío Piedras
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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