En Río Piedras: muere conductor de 24 años tras impactar muro de concreto
El joven transitaba debajo de un puente al momento de los hechos
25 de abril de 2026 - 9:29 AM
25 de abril de 2026 - 9:29 AM
Un joven de 24 años falleció en la madrugada de este sábado tras impactar un muro de concreto en hechos ocurridos en la PR-21, kilómetro 1.2, debajo de un puente, en dirección hacia Río Piedras.
Según el informe preliminar de la Policía, el conductor, identificado como Christian Gabriel Marrero Pizarro, manejaba un vehículo Mazda CX-5 de color negro cuando, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, chocó contra el objeto fijo.
La Uniformada indicó que, tras la colisión, Marrero Pizarro salió expulsado del vehículo y falleció en el lugar a causa de las heridas.
El agente Brian Sanabria, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto con el fiscal Christian Román Olmeda, investigan el accidente.
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