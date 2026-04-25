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Insólita propuesta: multimillonario ofrece miles de dólares al año por salir con él

La historia de Benjamín Slade se volvió viral en las redes sociales

25 de abril de 2026 - 10:19 AM

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El multimillonario Benjamin Slade. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La historia del multimillonario Benjamín Slade se hizo viral hace algunos meses, luego de manifestar que estaba buscando una mujer con la que pudiera “procrear un heredero”, pues al ver que sus anteriores parejas no pudieron darle un hijo varón que pudiera continuar con la descendencia de su apellido, creó un perfil en una aplicación de citas que sus empleados le recomendaron para encontrar una.

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Slade es un británico de 79 años, que está pronto a cumplir 80 en mayo y ve cómo el tiempo avanza. Su sueño de tener un hijo que sea el propietario de un vasto patrimonio en el condado de Somerset, a 230 kilómetros de Londres, se aleja cada vez más, por lo que ha visto que el tiempo se le acaba y ha apresurado la búsqueda.

“Puedo tener dos hijos, tres sería incluso mejor, pero con dos se salva la situación”, ha señalado a medios locales.

A pesar de que creó un perfil en la aplicación de Tinder, su objetivo es claro: no busca un romance, solo quiere un heredero. Sin embargo, la candidata debe cumplir con ciertos requisitos, ya que no puede ser cualquier persona.

El casi octogenario “sir Benji”, como le llaman sus amigos y conocidos, inició una extraña maniobra para fichar a la nueva “señora de la casa y criadora perfecta” de descendientes varones, a la que le ofrece 60,000 euros (cerca de $70,244.10) al año, más bonificaciones de “casa, carro, gastos, comida y vacaciones”.

Aunque Slade tuvo una hija con una de sus parejas anteriores, aseguró que siempre ha deseado tener un varón, no solo para que herede toda su fortuna, sino también para que conserve el título de baronet, un rango entre “barón y caballero” que el rey Guillermo IV concedió a su antepasado, el general John Slade, por participar en campañas contra Francia durante la Guerra de la Independencia española.

Esta distinción se transmite por la rama paterna, de padre a hijo, por lo que su hija, Violeta, está excluida de la línea de sucesión.

El tiempo apremia y uno de los requisitos principales que debe cumplir la mujer es saber administrar o gestionar un negocio, para que se haga cargo de los dos castillos, una finca y un campo de faisanes, ya que contratar a un gerente le sale “más caro”, comentó en un programa de televisión.

Estos son los requisitos

Si bien es cierto que su historia fue dada a conocer en el programa “Millionaire Age Gap Love”, en el que se mostró bastante crítico con las posibles candidatas que superaban los 50 años, pues para él resultaban “muy mayores”, por lo que decidió ser más exigente con las condiciones.

Aunque la lista es larga, estas son algunas de las cosas más llamativas que debe cumplir la mujer para ser la candidata perfecta.

  • Debe ser una buena reproductora.
  • La mujer debe ser más joven que él; la edad ideal sería de 40 años.
  • Su país de origen no puede comenzar por “i” y su bandera no puede tener verde. Además, debe tener la posibilidad de tener dos hijos varones o más.
  • No puede ser escocesa ni tampoco comunista.
  • Tampoco debe consumir drogas ni bebidas alcohólicas.
  • La mujer no debe ser del signo Escorpio ni medir menos de 5’6”.
  • También es importante que cuente con licencia de escopeta y de conducir.

“He estado cerca de cerrar el trato, pero la gente ya no quiere tener más niños”, comentó Slade en una entrevista.

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