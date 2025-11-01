Opinión
1 de noviembre de 2025
78°lluvia moderada
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De pasajero a ladrón: sujeto se lleva vehículo de conductor tras insólito robo en Santurce

El perjudicado narró a la Policía que se percató de una "actitud sospechosa". Esto es lo que alega que ocurrió

1 de noviembre de 2025 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente de la Policía pasa al lado del logo de este cuerpo de seguridad en Puerto Rico. (GFR Media)
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un caso de vehículo hurtado reportado en la madrugada de este sábado en la calle Aldea, en San Juan, cuyo perjudicado es un conductor de una reconocida compañía de transporte.

RELACIONADAS

El querellante, quien se encontraba trabajando como conductor de Uber, narró que aceptó un viaje para recoger a un hombre en los predios del negocio D’Girls en Santurce y llevarlo hacia Los Pinos, en Isla Verde.

Al abordar el vehículo, un Toyota CHR gris metálico con tablilla JDX-564, el pasajero indicó que necesitaba hablar con unas personas y se bajó momentáneamente. Luego regresó al auto y pidió esperar un poco más, alegando que “venían unas muchachas”.

Ante la actitud sospechosa del pasajero, el conductor se bajó del vehículo y le ordenó que saliera del mismo. Aunque inicialmente se negó, el individuo finalmente se montó por el lado del conductor y se llevó el auto, dejando al conductor sin su vehículo.

La agente Deborah Castillo, adscrita al Precinto de San Juan y Santurce, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Vehículos Hurtados de San Juan, que continuará con la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
