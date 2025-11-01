Reportan escalamiento en los predios del Fortín de San Jerónimo: se llevan equipos valorados en más de $5,000
El incidente se reportó la tarde del viernes, confirmó la Uniformada
1 de noviembre de 2025 - 10:02 AM
La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado en la tarde del viernes en los predios del Fortín de San Jerónimo del Boquerón, en San Juan.
Según el informe preliminar, una persona denunció que alguien forzó varias cerraduras y candados obteniendo acceso a los predios, apropiándose ilegalmente de propiedad valorada en aproximadamente $5,150.
De acuerdo con la Policía, entre los equipos robados se encuentran un estuche con equipo de laboratorio PH, un Air Scribe Kit, un Air Needle Tool, un Air Impact Tool, además de una balanza, un compresor y un taladro, un cepillo marca Makita, dos cámaras fotográficas —una marca Nikon y otra Kiev 888—, y una caja de herramientas.
Como parte de la investigación preliminar, personal adscrito a la División de Servicios Técnicos tomó 83 fotografías como evidencia del escalamiento.
La agente Rose Cruz, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó el caso preliminarmente y lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
