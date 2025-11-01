Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan escalamiento en los predios del Fortín de San Jerónimo: se llevan equipos valorados en más de $5,000

El incidente se reportó la tarde del viernes, confirmó la Uniformada

1 de noviembre de 2025 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Fortín de San Jerónimo del Boquerón es una construcción española que se construyó en Puerto Rico en el siglo XVII. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado en la tarde del viernes en los predios del Fortín de San Jerónimo del Boquerón, en San Juan.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una persona denunció que alguien forzó varias cerraduras y candados obteniendo acceso a los predios, apropiándose ilegalmente de propiedad valorada en aproximadamente $5,150.

De acuerdo con la Policía, entre los equipos robados se encuentran un estuche con equipo de laboratorio PH, un Air Scribe Kit, un Air Needle Tool, un Air Impact Tool, además de una balanza, un compresor y un taladro, un cepillo marca Makita, dos cámaras fotográficas —una marca Nikon y otra Kiev 888—, y una caja de herramientas.

El Fortín de San Jerónimo del Boquerón es una de las edificaciones históricas más importantes del Viejo San Juan y el último vestigio de la Primera línea de defensa de San Juan.A pesar de varios intentos ciudadanos e institucionales por su preservación, el daño actual a su estructura es evidente.Recientemente, el ICP anunció una asignación de sobre $200,000 para la reparación el puente.
1 / 9 | Este es el estado actual del Fortín de San Jerónimo. El Fortín de San Jerónimo del Boquerón es una de las edificaciones históricas más importantes del Viejo San Juan y el último vestigio de la Primera línea de defensa de San Juan. - Xavier J. Araújo Berríos

Como parte de la investigación preliminar, personal adscrito a la División de Servicios Técnicos tomó 83 fotografías como evidencia del escalamiento.

La agente Rose Cruz, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó el caso preliminarmente y lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanEscalamiento
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 1 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: