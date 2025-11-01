Opinión
1 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tremendo susto: joven de 22 años termina en el hospital tras escuchar un tiroteo en Cayey

Se cayó de la cama y se golpeó con un tubo metálico, detalló la Policía

1 de noviembre de 2025 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente se reportó en la madrugada de este sábado. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Unas detonaciones provocaron que un joven de 22 años se cayera de su cama y se golpeara con un tubo metálico en la urbanización Villa Verde en el municipio de Cayey, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la madre del joven informó a la Uniformada que este se encontraba durmiendo cuando escuchó unas detonaciones en el área.

“Al reaccionar bruscamente, cayó de la cama y se golpeó con un tubo metálico en la parte posterior del muslo derecho, resultando lesionado”, dice el informe.

La Policía confirmó que el perjudicado fue atendido por paramédicos estatales y transportado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno diagnosticó una herida punzante en el muslo posterior derecho.

Su condición fue descrita como estable.

El sargento Héctor H. Rivera, adscrito al distrito de Aguas Buenas, se hizo cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
