Tremendo susto: joven de 22 años termina en el hospital tras escuchar un tiroteo en Cayey

Unas detonaciones provocaron que un joven de 22 años se cayera de su cama y se golpeara con un tubo metálico en la urbanización Villa Verde en el municipio de Cayey, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la madre del joven informó a la Uniformada que este se encontraba durmiendo cuando escuchó unas detonaciones en el área.

“Al reaccionar bruscamente, cayó de la cama y se golpeó con un tubo metálico en la parte posterior del muslo derecho, resultando lesionado”, dice el informe.

La Policía confirmó que el perjudicado fue atendido por paramédicos estatales y transportado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno diagnosticó una herida punzante en el muslo posterior derecho.

Su condición fue descrita como estable.