Patrullaje preventivo deja sorpresas: caimán capturado y múltiples drogas ocupadas
El animal estaba en la parte posterior de un residencial en Cataño, confirmó la Policía
24 de abril de 2026 - 5:19 PM
24 de abril de 2026 - 5:19 PM
Un patrullaje preventivo realizado por agentes de la Unidad Motorizada en Bayamón culminó con el hallazgo de un caimán en la parte posterior del residencial público Juana Matos, en Cataño, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, el animal fue entregado al personal de Manejo de Emergencias del municipio, que realizará las gestiones correspondientes con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
En un operativo paralelo, en el residencial Alhambra en Bayamón se ocuparon dos copos de marihuana, dos cápsulas de crack, tres bolsas de cocaína y seis decks de heroína, confirmó la Uniformada.
Asimismo, en la calle Los Magos del barrio Sabana Seca en Toa Baja, los agentes ocuparon 154 decks de heroína, 108 bolsas de cocaína, 38 cápsulas de crack, cuatro bolsas de marihuana y $210 en efectivo.
Por otra parte, en el kilómetro 6.5 de la PR-5 en Bayamón, fue ocupada una guagua Chevrolet Colorado del 2022, que figuraba como desaparecida en el sistema.
Hasta el momento no se ha informado de arrestos relacionados con los hallazgos.
La Unidad Motorizada continuará consultando los casos para el debido proceso de decomiso.
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