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Donald Trump dice que ha logrado sacar del estrecho de Ormuz 100 millones de barriles de petróleo

La vía marítima está bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero

10 de junio de 2026 - 3:05 PM

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Varias personas se congregan en tablas de remo en aguas poco profundas al tiempo que buques de carga y de servicio permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el lunes 1 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) (Amirhosein Khorgooi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que un operativo “secreto” que ordenó activar en mayo ha permitido poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

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“El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de EE.UU. que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en su red Truth Social.

En su mensaje añadió: “Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto”.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

“Más de 200 buques comerciales han navegado con seguridad por el estrecho. Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, concluyó el mandatario en el breve mensaje.

El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

EE.UU. mantiene a su vez desde hace semanas un bloqueo en torno a Ormuz sobre los buques que traten de zarpar de o arribar a puertos iraníes.

El cierre del estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, ha incrementado los precios del crudo en un 35 % desde marzo, aunque el coste de los barriles de referencia se ha mantenido relativamente estable desde entonces ante las negociaciones que mantienen Irán y EE.UU. para tratar de poner fin al conflicto.

Sin embargo, los organismos económicos advierten de que ese encarecimiento del petróleo ya se está filtrando a bienes y servicios y que el daño económico y la inflación pueden agudizarse más si el estrecho no reabre pronto y los flujos comerciales, incluyendo los de los hidrocarburos, comienzan a restablecerse.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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