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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

La reapertura parcial de Ormuz alivia los precios del crudo

La baja se produce luego de que en el fin de semana se anunciara un posible acuerdo definitivo en la guerra contra Irán

25 de mayo de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los precios de la gasolina han aumentado drásticamente desde febrero pasado como resultado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Xavier Araújo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los contratos de futuros del West Texas Intermediate (WTI) caían este lunes cerca de un 5%, hasta los $91.73 dólares por barril, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara que 32 buques atravesaron el Estrecho de Ormuz en las pasadas 24 horas tras obtener su autorización.

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A las 9:00 a.m. hora local, en una jornada de negociación reducida por el festivo del Día de la Recordación de Estados Unidos, los futuros del WTI, crudo de referencia estadounidense, perdían $4.87 dólares frente al cierre del viernes.

“Tras obtener la autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria, 32 buques cruzaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Un total de 182 buques -de sobre 800 atrapados en la zona- han logrado atravesar el estrecho en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní, que mantiene parcialmente bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

El cierre parcial del estratégico Estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro”, un servicio que requerirá un pago, aunque insistió en que no se trata de peajes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el fin de semana que el acuerdo con Teherán para reabrir Ormuz y abordar otros asuntos estaba prácticamente cerrado y podría anunciarse próximamente. EFE

Tags
PetróleoConflicto con Irán
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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