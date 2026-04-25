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Negociado de Energía aprueba expansión de proyectos solares y nuevos sistemas de almacenamiento

La determinación es cónsona con el Plan Integrado de Recursos del sistema eléctrico

25 de abril de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre estas líneas, el proyecto CIRO One Salinas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó la expansión de capacidad de varios proyectos de energía solar y sistemas de almacenamiento en baterías (BESS, en inglés), como parte de la ejecución del Plan Integrado de Recursos, a fin de continuar fortaleciendo la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, informó este sábado el ente regulador.

La determinación incluye la aprobación de dos contratos independientes de almacenamiento de energía para los proyectos Go Green USA-Yabucoa Energy Park y Jord-Naguabo Energy Park, cada uno con capacidad de 80 megavatios (MW) y 320 megavatios hora (MWh) de duración de cuatro horas, así como la quinta enmienda al contrato de compra y operación de energía del proyecto solar Go Green USA para aumentar su capacidad de generación de 38.7 MW a 100 MW, sin incremento en el precio actual del contrato.

Además, el NEPR aprobó cuatro nuevos acuerdos de almacenamiento de energía asociados al portafolio de proyectos CIRO, que totalizan 175 MW adicionales de capacidad, distribuidos entre los proyectos CIRO One Salinas, CIRO One X, CIRO Two Salinas y Guayama Solar Energy.

“El aumento en la energía renovable adquirida mediante la expansión del proyecto solar Go Green está plenamente alineado con el Plan de Acción Modificado del Plan Integrado de Recursos”, determinó el NEPR en su resolución y orden, emitida ayer, viernes.

Asimismo, el organismo regulador destacó que los contratos de almacenamiento aprobados ofrecen protección a los abonados y contribuyen directamente a atender uno de los principales retos operacionales del sistema eléctrico: la necesidad de capacidad firme disponible durante las horas pico de demanda en la noche.

“Puerto Rico continúa necesitando capacidad firme para mejorar la confiabilidad de su sistema eléctrico. Los recursos BESS, con características de despacho flexible y capacidad de cargar desde la red, proveen esa capacidad necesaria para responder a cambios rápidos en la demanda y reducir eventos de relevo de carga”, establece el documento.

iconReferencia
Resolución y orden del 24 de abril
Por: Negociado de Energía de Puerto Rico
Tags
Negociado de Energía de Puerto RicoEnergía renovableEnergía solar
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