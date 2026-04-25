Negociado de Energía aprueba expansión de proyectos solares y nuevos sistemas de almacenamiento

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó la expansión de capacidad de varios proyectos de energía solar y sistemas de almacenamiento en baterías (BESS, en inglés), como parte de la ejecución del Plan Integrado de Recursos, a fin de continuar fortaleciendo la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, informó este sábado el ente regulador.

La determinación incluye la aprobación de dos contratos independientes de almacenamiento de energía para los proyectos Go Green USA-Yabucoa Energy Park y Jord-Naguabo Energy Park, cada uno con capacidad de 80 megavatios (MW) y 320 megavatios hora (MWh) de duración de cuatro horas, así como la quinta enmienda al contrato de compra y operación de energía del proyecto solar Go Green USA para aumentar su capacidad de generación de 38.7 MW a 100 MW, sin incremento en el precio actual del contrato.

Además, el NEPR aprobó cuatro nuevos acuerdos de almacenamiento de energía asociados al portafolio de proyectos CIRO, que totalizan 175 MW adicionales de capacidad, distribuidos entre los proyectos CIRO One Salinas, CIRO One X, CIRO Two Salinas y Guayama Solar Energy.

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“El aumento en la energía renovable adquirida mediante la expansión del proyecto solar Go Green está plenamente alineado con el Plan de Acción Modificado del Plan Integrado de Recursos”, determinó el NEPR en su resolución y orden, emitida ayer, viernes.

Asimismo, el organismo regulador destacó que los contratos de almacenamiento aprobados ofrecen protección a los abonados y contribuyen directamente a atender uno de los principales retos operacionales del sistema eléctrico: la necesidad de capacidad firme disponible durante las horas pico de demanda en la noche.