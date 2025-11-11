Opinión
11 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un turista tras presunto accidente mientras buceaba en Palomino

Se encontraba en una excursión con una empresa privada

11 de noviembre de 2025 - 4:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se encontraba de viaje en la isla con su familia quien fue regresada a Fajardo en una embarcación distinta al cuerpo del infortunado. (Ramón "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un turista de 52 años y residente de Tennessee falleció a eso de las 10:00 a.m. del martes en un presunto accidente de buceo en la isla de Palomino, cerca del municipio de Fajardo.

RELACIONADAS

Según el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), Heriberto Sánchez Silva, la agencia recibió el cuerpo del individuo cuando la empresa privada que patrocinaba la excursión, Seas Adventures, lo trajo de regreso a Villa Marina.

“A través del sistema (de emergencias) 9-1-1 advinimos conocimiento sobre una persona que no respondía... Lo clasificaron como un posible accidente de buceo”, detalló Sánchez Silva.

El hombre se encontraba de viaje en la isla junto a su familia, quien fue trasladada a Fajardo en una embarcación distinta a la que llevaba el cuerpo del infortunado.

“Parece que la compañía lo montó en una embarcación para traerlo y a los familiares y los otros participantes los llevaron en otra”, informó el director.

Al llegar a Villa Marina, personal de OMME evaluó la situación y, posteriormente, fue declarado sin signos vitales.

Por el momento no hay información adicional sobre la identidad del turista.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en Fajardo.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
