Fallece un turista tras presunto accidente mientras buceaba en Palomino

Un turista de 52 años y residente de Tennessee falleció a eso de las 10:00 a.m. del martes en un presunto accidente de buceo en la isla de Palomino, cerca del municipio de Fajardo.

Según el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), Heriberto Sánchez Silva, la agencia recibió el cuerpo del individuo cuando la empresa privada que patrocinaba la excursión, Seas Adventures, lo trajo de regreso a Villa Marina.

“A través del sistema (de emergencias) 9-1-1 advinimos conocimiento sobre una persona que no respondía... Lo clasificaron como un posible accidente de buceo”, detalló Sánchez Silva.

El hombre se encontraba de viaje en la isla junto a su familia, quien fue trasladada a Fajardo en una embarcación distinta a la que llevaba el cuerpo del infortunado.

“Parece que la compañía lo montó en una embarcación para traerlo y a los familiares y los otros participantes los llevaron en otra”, informó el director.

PUBLICIDAD

Al llegar a Villa Marina, personal de OMME evaluó la situación y, posteriormente, fue declarado sin signos vitales.

Por el momento no hay información adicional sobre la identidad del turista.