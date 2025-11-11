Opinión
11 de noviembre de 2025
75°nubes rotas
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reabren carriles tras remover auto incendiado en avenida Baldorioty en Carolina

Dos carriles habían estado cerrados mientras atendían la emergencia

11 de noviembre de 2025 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que el incendio fue provocado por desperfectos mecánicos. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un vehículo se incendió en la madrugada de este martes en la avenida Baldorioty de Castro en Carolina, informó la Policía.



Los hechos fueron reportados a eso de las 4:45 a.m., a la altura del kilómetro 6, frente a la tienda Sweet and Cakes, en dirección de Carolina hacia San Juan.

De acuerdo con la Policía, el auto se incendió supuestamente por “desperfectos mecánicos”.

Personal del Cuerpo de Bomberos extinguió el fuego. La operación provocó que dos carriles estuvieran cerrados al tránsito por un tiempo, hasta que fueron reabiertos poco después de las 6:30 de la mañana.


Policía de Puerto RicoBreaking NewsAvenida Baldorioty de Castro
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
