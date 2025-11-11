Reabren carriles tras remover auto incendiado en avenida Baldorioty en Carolina
Dos carriles habían estado cerrados mientras atendían la emergencia
11 de noviembre de 2025 - 6:47 AM
11 de noviembre de 2025 - 6:47 AM
Un vehículo se incendió en la madrugada de este martes en la avenida Baldorioty de Castro en Carolina, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:45 a.m., a la altura del kilómetro 6, frente a la tienda Sweet and Cakes, en dirección de Carolina hacia San Juan.
De acuerdo con la Policía, el auto se incendió supuestamente por “desperfectos mecánicos”.
Personal del Cuerpo de Bomberos extinguió el fuego. La operación provocó que dos carriles estuvieran cerrados al tránsito por un tiempo, hasta que fueron reabiertos poco después de las 6:30 de la mañana.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: