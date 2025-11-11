Reabren carriles tras remover auto incendiado en avenida Baldorioty en Carolina

Un vehículo se incendió en la madrugada de este martes en la avenida Baldorioty de Castro en Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:45 a.m., a la altura del kilómetro 6, frente a la tienda Sweet and Cakes, en dirección de Carolina hacia San Juan.

De acuerdo con la Policía, el auto se incendió supuestamente por “desperfectos mecánicos”.