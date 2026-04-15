Estudiantes y profesores de la UPR abandonan reunión con Zayira Jordán Conde

Los representantes estudiantiles y de profesores ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) abandonaron este miércoles la reunión mensual del organismo asesor, luego que la presidenta del sistema universitaria, Zayira Jordán Conde, rechazara incluir en la agenda la discusión de los pedidos por su destitución.

El representante estudiantil por el recinto de Río Piedras, Edward Maldonado, explicó que la agenda original de la reunión incluía la discusión de certificaciones emitidas por 10 Senados Académicos en las cuales manifestaron el retiro de confianza a Jordán Conde.

No obstante, el martes, pasadas las 6:00 p.m., se enmendó la agenda y se sacaron los puntos relacionados con la destitución de la presidenta.

El líder estudiantil indicó que él mismo presentó una moción para restablecer la agenda original –confeccionada por el comité de agenda, que tiene representación de todos los sectores–, pero Jordán Conde rechazó darle paso.

“En defensa de nuestra Universidad y porque realmente los sectores que nosotros representamos en este cuerpo, que no se merecen ser tratados de esta manera, nos retiramos”, indicó Maldonado.

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El reglamento de la Junta Universitaria afirma que la presidenta tiene potestad de decidir la agenda de la reunión de la Junta Universitaria, señaló Maldonado.

En la foto, los representantes estudiantiles y de profesores ante la Junta Universitaria de la UPR que abandonaron la reunión. (Suministrada)

La Junta Universitaria es un organismo asesor de la presidencia de la UPR. Es el ente con mayor representatividad de los 11 recintos, al contar con un representante estudiantil y un representante claustral de cada recinto, así como sus respectivos rectores.

Con la salida de los representantes estudiantiles y claustrales, la reunión se suspendió, pues las normativas establecen que debe haber representación de todos los sectores para tener cuórum.

El ente retiró su confianza a la presidenta del sistema, en una reunión ordinaria el 4 de febrero, por lo que consideran ha sido su “reiterado incumplimiento de deberes institucionales”.

Varios Senados Académicos, entre ellos, Río Piedras y Mayagüez, así como, al menos, 10 de los Consejos Generales de Estudiantes, han expresado su rechazo a la gestión de Jordán Conde.