“El sector del olvido”: Quebrada Fría en Corozal se suma a la crisis de falta de agua

A las denuncias de falta de agua potable en San Juan y Bayamón, se sumaron este miércoles residentes del sector Quebrada Fría del barrio Palmarito, en Corozal, alertando sobre problemas en la estación de bombas Hoya Fría, una situación que describieron como persistente y que, en ocasiones, los deja a secas por semanas.

“La última vez que estuvimos sin servicio por un largo período fue (hace) dos años, que estuvimos desde finales de abril a finales de mayo. Es un problema que (el agua) se nos va constantemente y estamos mucho tiempo sin el servicio”, contó Francisco Vázquez, quien vive en Quebrada Fría junto a su esposa e hijo.

“Siempre tengo agua en reserva. Cuando se nos acaba, que no nos da el tiempo, bajamos a casas de familias, en Orocovis, que tienen el servicio, llenamos y transportamos a nuestras casas”, añadió sobre la odisea para poder abastecerse.

Según el alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García, unas 200 personas viven en Quebrada Fría, que colinda con Barranquitas y Orocovis y es de los sectores más remotos del municipio.

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“Es una bomba dañada. Según la información que me dieron ayer (martes), la van a montar hoy (miércoles)”, dijo García vía telefónica.

El representante Josean Jiménez, del Distrito 26 –Barranquitas, Coamo, Corozal, Orocovis, Villalba–, sostuvo, igualmente, que las fallas en el servicio responden a que “se quemaron unas bombas”. Indicó que, al filo de las 5:30 p.m., la instalación ya estaba en funcionamiento.

Sin embargo, mediante declaraciones escritas, el director ejecutivo de la Región Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Miranda Vega, informó que no sería hasta la madrugada del jueves que el servicio se restablecería.

“Esta incidencia fue provocada por una falla eléctrica interna, que ocasionó daños en uno de los equipos de bombeo, requiriendo su remoción y traslado a taller especializado para reparación”, detalló Miranda Vega.

La AAA informó que el servicio de agua se restablecería en la madrugada del jueves. (Xavier Araújo)

Para los vecinos, sin embargo, las explicaciones no son convincentes.

“En este caso, a nosotros, se nos fue el agua el miércoles, yo hice el reporte el jueves y no fue hasta el domingo que fueron a visitar la bomba. La trabajaron, no sé si se la llevaron, pero, hasta el momento, no tenemos servicio”, apuntó Vázquez. “Yo entiendo que hay situaciones, que va a haber averías, que va a haber cortes de servicios, pero lo que no entendemos es por qué tardan demasiado en restaurar”.

“Aquí, la AAA no dice nada. Mi esposo fue dos veces a la planta (de filtración) Negros. Toca el timbre, hay un carro blanco, no sale nadie. Dice que hay vigilancia de 24 horas y no sale nadie. Si hay vigilancia de 24 horas, se supone que hay una persona velando las cámaras y no da cara”, relató, por su parte, María Narváez, quien también estaba sin servicio.

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“Agua a personas escogidas”

Aunque el Municipio de Corozal suple agua para abastecer a las personas durante emergencias o si se interrumpe el servicio, Vázquez mencionó que, por lo que ha visto en redes sociales, “en algunas zonas entregan y en otras, no”.

Tanto Narváez como su hija, Kathiamari Figueroa, quienes dependen de una cisterna para mantener su servicio de agua, coincidieron con Vázquez.

“(La Oficina Municipal de) Manejo de Emergencias (OMME) lo que dice es que los camiones, después de las 9:00 a.m., es que llegan y que, si hay una ruta asignada para acá, que esto mami le dice el ‘sector del olvido’, pues, nos envían”, dijo Figueroa “Quebrada Fría es un sector en el olvido. Yo sé que es lejos y que es lejos del pueblo, pero siempre se pasan la papa caliente”, añadió.

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Narváez alertó, en tanto, que ya van para seis días sin agua y no han podido reabastecer las cisternas, pues “pasan camiones y les echan agua a personas escogidas”. “Los demás, pues, nos fastidiamos. Una vez, vi que subió un camión y yo le hacía señas y me ignoraron y no vinieron a mi entrada”.

“En una ocasión, me detuve detrás de un camión y el ayudante del chofer me dice que tenía directrices del señor Luis García, el alcalde, para ciertas personas únicamente. Yo le dije: ‘ven acá, entonces, ¿nosotros vivimos como animales?’. La pobreza no es sinónimo de abandono, nosotros necesitamos el agua”, agregó Narváez, quien padece de varias enfermedades y utiliza el agua para limpiar, cocinar e hidratarse.

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“Aunque ellos entregan, pues, nosotros trabajamos, estamos todo el día afuera y nunca alcanzamos a coger agua del Municipio”, relató Vázquez.

Según Narváez, parte de la comunidad de Quebrada Fría incluye adultos mayores que no tienen manera de trasladarse a buscar agua. “Yo no pido para mí solamente, yo pido para mi comunidad, porque hay muchas personas enfermas, pero le llevan a escogidos”, reiteró.

“No damos abasto”

Frente a estas denuncias, el alcalde reaccionó –por escrito– diciendo que, mientras los trabajos de reparación se completan, han estado “brindado apoyo” a los residentes mediante el envío de camiones cisterna municipales “para atender las necesidades más urgentes”.

“Sin duda, no damos abasto para atender toda la demanda, y la AAA no nos ha facilitado camiones privados adicionales. Aun así, estamos priorizando casos de adultos mayores, personas encamadas y familias con necesidades especiales”, dijo García.

Luis “Luiggi” García, alcalde de Corozal. (Captura)

Mientras, Miranda Vega, de la AAA, indicó que, aunque la corporación pública también suple agua, lo hace en coordinación con la OMME.

“Nuestro personal continúa trabajando para completar la reparación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio de manera segura y confiable para nuestros clientes. La recuperación del servicio ocurrirá de forma progresiva, una vez la estación retome operaciones y el sistema alcance los niveles operacionales requeridos”, aseguró.

García señaló, en tanto, que, al momento, varios proyectos de mejoras permanentes se encuentran en distintas etapas de desarrollo y construcción para fortalecer el sistema de agua.