Paralizadas las labores en tres recintos de la UPR por manifestaciones estudiantiles

El rechazo a la gestión de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, llevó a que al menos tres recintos iniciaran este miércoles una paralización de labores como parte de manifestaciones aprobadas por el sector estudiantil.

Los estudiantes del recinto de Ponce decretaron, en una asamblea, una huelga de 14 días que inició en la madrugada de este miércoles.

“Exigimos la renuncia o destitución inmediata de la Dra. Zayira Jordán Conde. Su gestión no responde al sentir ni a los intereses de la comunidad universitaria. Por tanto, no la reconocemos”, anunció el Consejo General de Estudiantes de Ponce, en redes sociales.

Asimismo, los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y los del recinto de Río Piedras comenzaron este miércoles paros de 72 horas.

“El paro comenzó a las 4:00 a.m. Todos los portones del recinto de Río Piedras están cerrados y con presencia estudiantil”, expresó el representante estudiantil del recinto de Río Piedras ante la Junta Universitaria, Edward Maldonado.

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Los estudiantes de Río Piedras también autorizaron un paro a partir de las 4:00 a.m. de este miércoles.

El paro en Río Piedras fue decretado la semana pasada. Una mayoría de los presentes en una asamblea general de estudiantes, el martes, avaló apostarse en los portones horas antes de lo determinado inicialmente, cuando se había decidido que el paro arrancaría luego de un encuentro entre la presidenta de la UPR y los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes de los 11 recintos, pautada para las 10:00 a.m. del miércoles.

Maldonado destacó, en entrevista telefónica, que tienen acceso al recinto aquellos empleados que trabajan en proyectos de investigación o en los trabajos de construcción dentro del campus, así como estudiantes atletas.

En Mayagüez, los alumnos aprobaron el martes, en una asamblea general, realizar un paro a partir de este miércoles a las 4:00 a.m.

Los estudiantes del RUM reclaman la renuncia de Jordán Conde y del nuevo rector interino de Mayagüez, Miguel Muñoz. Asimismo, piden que se realice una asamblea estudiantil nacional, que cuente con participación de los 11 recintos.

Si no se cumplen los reclamos, los estudiantes de Mayagüez se unirán a los reclamos de huelga, de acuerdo a la moción aprobada en su asamblea del martes.

La paralización de labores por parte del sector estudiantil es en rechazo a las políticas administrativas implantadas por la jefatura del sistema universitario y que hace unas dos semanas forzaron la salida de cinco rectores.

Los recintos de Ponce, Mayagüez y Bayamón ya habían realizado paros previo a la Semana Santa, en rechazo a las acciones de Jordán Conde, quien lleva meses enfrentando reclamos para que deje el cargo.

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La Junta de Gobierno de la UPR autorizó a finales de marzo la destitución de la rectora del recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; el rector de Mayagüez, Agustín Rullán Toro, y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera.

Ese mismo día, el cuerpo rector aprobó las recomendaciones que Jordán Conde hizo para rectores interinos.

De esta manera, el ex presidente interino de la UPR Miguel Muñoz Muñoz será rector interino de Mayagüez y la actual vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación, Wilma Santiago Gabrielini, pasará a ser rectora interina de Aguadilla. El rector interino de Ponce será el profesor Eliezer Barrios Colón, mientras que el decano de Asuntos Académicos del recinto de Bayamón, Jorge F. Rovira, ocupará el cargo de rector interino. Para Río Piedras, posteriormente Jordán Conde designó a la doctora Mayra Charriez Cordero como rectora interina.

Los estudiantes de Río Piedras también rechazaron “cualquier Plan Fiscal que imponga recortes a la UPR y aumentos en el costo de matrícula”.

1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

Jordán Conde propuso una versión revisada del Plan Fiscal de la institución académica que no ordena aumentos nuevos en los costos de matrícula, pero mantiene el lenguaje que dispone que se debieron imponer alzas ajustadas a la inflación desde 2024.

La revisión del Plan Fiscal certificado en 2021 fue requerida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y solo se extiende hasta 2027, según copia del documento en poder de El Nuevo Día.