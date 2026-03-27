Rectores destituidos aseguran que seguirán trabajando por la UPR: “No voy a dejar que la Universidad se caiga”

Los rectores de los recintos de Río Piedras, Ponce y Bayamón de la Universidad de Puerto Rico (UPR), destituidos de sus cargos este jueves por la Junta de Gobierno, lamentaron que no se les dio la oportunidad de defender su permanencia al frente de sus respectivos campus.

Asimismo, la rectora saliente del recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, sostuvo que, en ningún momento, recibió una explicación concreta sobre la decisión de la presidenta Zayira Jordán Conde de retirarle la confianza.

“Difícil, para mí, el momento. Es difícil, pero me siento muy contenta de haber estado con un grupo maravilloso de profesionales. Se han logrado muchas cosas, y mi equipo ha sido maravilloso. Es un equipo muy comprometido, y aquí estamos”, expresó Varela Llavona, en entrevista telefónica.

Mientras, la rectora saliente del recinto de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, reafirmó su petición a la Junta de Gobierno para que le conceda una reunión “para exponer de primera mano el proceso irregular y las circunstancias en que se solicitó” que firmara la carta de renuncia que presentó el martes.

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“Mi moral y conciencia están más firmes que nunca. Podré mirar a mis compañeros sin bajar la cabeza. Me reincorporaré a mi posición de carrera, orgullosa de haber dirigido el mejor recinto del sistema UPR y con la convicción de que actué siempre en defensa del bienestar académico y la gobernanza transparente”, esbozó Cruz Rivera, en declaraciones escritas.

El rector del recinto de Bayamón, Miguel Vélez Rubio, por su parte, expresó preocupación por la inestabilidad administrativa que pueda generar la acción de destituir a cinco rectores en medio de un semestre académico.

“Habrá que ver qué repercusiones tenga esto, no creo que se va a quedar ahí. Es difícil porque hay mucha inconformidad”, expresó, en entrevista telefónica. “Mi responsabilidad sigue siendo dar continuidad, dar estabilidad, y que la cosa funcione, que la Universidad siga pa’ lante. En la medida que podamos, las cosas buenas que se han logrado hay que mantenerlas también. Ese compromiso es claro, nunca va a faltar de mi parte, y estoy seguro que de parte de los demás compañeros destituidos tampoco”, añadió.

1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

La Junta de Gobierno de la UPR, en una reunión privada que no fue transmitida en vivo por internet, autorizó este jueves las destituciones de cinco rectores del sistema universitario, tal cual solicitó Jordán Conde.

Además de Varela Llavona, Vélez Rubio y Cruz Rivera, saldrán de sus cargos la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González, y el rector de Mayagüez, Agustín Rullán Toro. Sus destituciones entrarán en vigor este viernes, 27 de marzo.

“Aunque he sido destituida como rectora en propiedad, afronto esta situación con la frente en alto y la satisfacción del deber bien cumplido. He servido a la Universidad con integridad durante más de 27 años y he dirigido el Recinto de Ponce con orgullo, por los últimos siete años y nueve meses, logrando avances significativos en reclutamiento, finanzas, proyectos de infraestructura y acreditación institucional”, sostuvo la rectora ponceña.

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De inmediato, no fue posible obtener declaraciones de los demás docentes.

Vélez Rubio indicó que, cuando Jordán Conde le solicitó la renuncia el martes, solo hizo alusión a que se trataba de una reestructuración de su equipo de trabajo.

“Ella (la presidenta) sabe, porque se lo dije, que yo voy a trabajar por la Universidad y no voy a dejar que la Universidad se caiga. Voy a ser parte de solucionar y de echarla pa’ lante, independientemente de donde yo esté”, apuntó el funcionario del recinto bayamonés.

Varela Llavona cuestionó la falta de diálogo a lo largo de este proceso.

“En un país democrático como el nuestro, se debe respetar y dar opciones a que la gente -aunque las decisiones no sean las que realmente deberían de ser- pueda debatir y uno pueda dejar claro cuál ha sido la trayectoria profesional mía en la administración pública. Ha sido muy larga, muy hermosa, llena de muchas dificultades, de muchos retos y de muchas oportunidades”, señaló.

La profesora de Río Piedras relató que se encontraba rodeada de su equipo de decanos, colaboradores cercanos, docentes y líderes estudiantiles tras conocerse la decisión de la Junta de Gobierno.

Las acciones de Jordán Conde llevaron a que, el miércoles, los Consejos Generales de Estudiantes de Ponce y Mayagüez decretaran paros de 72 horas. El sector estudiantil de Ponce estableció que el paro se convertirá en una huelga indefinida si, al 6 de abril, la administración universitaria no restituye a la rectora Cruz Rivera y que se destituya a Jordán Conde.

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“Considero esencial que la Junta escuche a todos los sectores de la comunidad universitaria para garantizar transparencia y estabilidad. Finalmente, cito a Paulo Freire, cuya visión inspira mi vocación por la educación: ‘La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo’”, expuso la docente ponceña.

Por su parte, el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras convocó una reunión extraordinaria virtual este jueves, a las 7:30 p.m., para discutir la destitución de su rectora.

Varela Llavona emitió una comunicación escrita a la comunidad universitaria para despedirse, en la cual hizo un llamado a la “serenidad” y la “unidad”.

“La Universidad de Puerto Rico, y en particular el Recinto de Río Piedras, no puede permitirse fracturas que comprometan su estabilidad académica ni su misión esencial. Les exhorto a continuar defendiendo, desde sus respectivos espacios, los valores que nos definen: el pensamiento crítico, la libertad académica, la excelencia y el compromiso con el país”, escribió la rectora.

Y es que ella destacó, en la entrevista con El Nuevo Día, que mantener la paz institucional es uno de los principales logros que alcanzó durante el período que fue rectora. Dejó entrever su preocupación con el rompimiento actual del diálogo entre diversos sectores universitarios y la Administración Central.