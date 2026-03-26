“Devuelvan a nuestra rectora”: estudiantes de la UPR en Ponce mantienen paro tras destitución de rectores

Ponce - Al cumplirse las primeras 24 horas del paro decretado en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Ponce, el estudiantado seguía firme en los portones de la unidad académica, desde los que colgaban mensajes de apoyo a su rectora, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, y en rechazo a la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde.

“Devuelvan a nuestra rectora”. “Zayira pa’ fuera”. “La UPR no se rinde”. “Sin U no hay PR”. “Tessie, te amamos”. Así leían algunos de los artesanales rótulos que colgaban de la entrada principal de la unidad ponceña, que permanece cerrada desde las 3:00 p.m. del miércoles 25 de marzo.

Con la asistencia de sobre 400 estudiantes a una asamblea extraordinaria, la UPR en Ponce decretó el miércoles un paro de 72 horas, que podría convertirse en huelga si, al 6 de abril, la administración universitaria no responde a sus reclamos: que restituyan a la rectora Cruz Rivera y que destituyan a Jordán Conde.

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“Este cuerpo estudiantil se expresa al 100% del lado de nuestra rectora, porque entendemos que la administración y la gestión que ha hecho ha sido de diálogo abierto, de puertas abiertas, donde constantemente ha trabajado por el estudiantado y en las diferencias que se han tenido se han podido resolver dentro de la casa de una manera transparente, honesta y con dignidad”, expresó Angélica Garayua González, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR en Ponce.

La líder estudiantil describió la gestión de Cruz Rivera como “una de las mejores que ha tenido esta unidad”. Además, destacó que se han logrado proyectos de investigación con fondos federales, la construcción del Centro de Rehabilitación y Servicios Integrados (CReSI) y la garantía de tener los profesores que necesitan los estudiantes.

En cambio, al referirse a Jordán Conde, dijo que su “administración ha sido totalmente atropellada contra la UPR”. Igualmente, consideró que el proceso de destitución “no fue transparente y honesto”.

Isaac González, uno de los estudiantes presentes en los portones del recinto ponceño, también elogió la ejecutoria de Rivera Cruz.

“Estamos aquí reunidos los estudiantes para movernos, luchar contra lo que es la injusticia sobre esta renuncia que fue involuntaria, que es repentina y no es justa”, subrayó el alumno.

Rivera Cruz llegó hasta los portones de la UPR en Ponce para comunicar que había retirado su carta de renuncia, que había firmado, a petición de Jordán Conde, en una reunión en Administración Central. Así también lo hicieron los rectores de los recintos de Bayamón, Miguel Vélez Rubio, y de Aguadilla, Sonia Rivera González.

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Los rectores de los recintos de Río Piedras y Mayagüez, Angélica Varela Llavona y Agustín Rullán Toro, respectivamente, rechazaron presentar su dimisión.