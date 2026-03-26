Junta de Gobierno de la UPR confirma la destitución de cinco rectores

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) determinó este jueves dar paso a las destituciones de cinco rectores del sistema universitario, tal cual solicitó la presidenta Zayira Jordán Conde,

Las salidas de la rectora de Río Piedras, Angélica Varela Llavona; la rectora Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; el rector de Mayagüez, Agustín Rullán Toro; y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera, entrarán en vigor el 27 de marzo.

Las destituciones se ratificaron por decisión mayoritaria, con ocho votos a favor de todas las salidas, confirmó el profesor Rafael Méndez Tejeda, uno de los representantes claustrales ante la Junta de Gobierno.

Méndez Tejeda indicó que la mayoría del organismo no aceptó los pedidos para escuchar a los rectores. Tampoco fue aprobada una moción para dejar que los rectores se quedaran en sus puestos hasta el fin del año académico.

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“No hubo forma de decirlo ni de advertirles que somos responsables de comenzar una crisis. Como junta, nosotros hemos permitido que se forme una crisis y estamos en crisis ahora. Los mecanismos en la Universidad no funcionan como una empresa cualquiera, la academia es la academia y ellos no entienden eso”, sostuvo Méndez Tejeda.

El cuerpo rector aprobó las recomendaciones que Jordán Conde hizo para rectores interinos. De esta manera, el ex presidente interino de la UPR Miguel Muñoz Muñoz será rector interino de Mayagüez y la actual vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación, Wilma Santiago Gabrielini, pasará a ser rectora interina de Aguadilla. El rector interino de Ponce será el profesor Eliezer Barrios Colón, mientras que el decano de Asuntos Académicos del recinto de Bayamón, Jorge F. Rovira, ocupará el cargo de rector interino.

No se designó un rector o rectora interina para el recinto de Río Piedras.

Previamente, la Junta de Gobierno rechazó dar audiencia este jueves a los cinco rectores que Jordán Conde solicitó remover de sus cargos, luego que los funcionarios pidieron que el organismo los escuchara.

La Junta de Gobierno había accedido a reunirse con la rectora del recinto de Río Piedras, y con el rector del recinto de Mayagüez. No obstante, pasada la 1:00 p.m., se informó que no se daría el encuentro, informó a este diario una fuente del recinto de Río Piedras.

La rectora de Aguadilla, el rector de Bayamón y la rectora de Ponce también solicitaron reunirse con la Junta de Gobierno, pero no fueron citados.

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Al iniciar la reunión ordinaria de este jueves, Simonely Hidalgo, uno de los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno, lamentó que se haya tomado esa decisión.

“Esta Junta, previo a que comenzara esta reunión universitaria según transmitida, a oscuras y dándole la espalda al pueblo de Puerto Rico, determinó que no se le iba a dar una audiencia a los rectores y rectoras los cuales la presidenta ha solicitado su destitución o les solicitó a ellos la renuncia”, manifestó Hidalgo.

La Junta de Gobierno discutió este jueves la remoción de los cincos rectores, como solicitó Jordán Conde. El asunto fue ubicado dentro de la agenda de la reunión como uno de los temas que se trabajaron fuera de la transmisión en vivo.

1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

El pleno del cuerpo rector rechazó dos mociones dirigidas, en primer lugar, a posponer la discusión de la salida de los rectores. Luego que esa fue derrotada, se presentó una segunda moción, también rechazada, para que el asunto se discutiera dentro de la transmisión en vivo.

Hidalgo argumentó que era ilegal discutir la remoción de rectores fuera de la transmisión en vivo, pues no es uno de los temas cobijados por la Ley 159 para la Transmisión de las Reuniones de las Juntas de Directores de 2013 para atender en secreto.

El Artículo 5 de la Ley 59 establece que se pueden trabajar fuera de la transmisión en vivo “asuntos relativos a procedimientos internos de Recursos Humanos. Esta excepción será aplicable únicamente cuando se discutan asuntos de empleados particulares e identificables, luego del procedimiento ordinario establecido de sanciones, penalidades y/o bonificaciones; y solo cuando haya un riesgo razonable de lacerar la expectativa razonable de intimidad del empleado. No aplicará esta excepción y deberá transmitirse por internet toda deliberación sobre una reestructuración de la corporación pública, cesantías o bonificaciones a empleados en general, así como la deliberación sobre bonificaciones por concepto de productividad”.

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“No se cumple con los requisitos de ley para que estos asuntos sean discutidos fuera de transmisión. Por otro lado, aquí no existe una expectativa razonable de intimidad porque este tipo de asunto, históricamente, se ha discutido en transmisión y han sido votados en transmisión”, argumentó Hidalgo.

“Todo el pueblo de Puerto Rico está al tanto de que la presidenta, actuando de forma ‘ultra vires’, les solicitó la renuncia a los rectores de Bayamón, Ponce y Aguadilla y solicitó la destitución de los rectores de Río Piedras y Mayagüez. Conforme a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico tiene derecho y la comunidad universitaria tiene un interés y tiene derecho de ser partícipe de estas decisiones que se tomen”, añadió el líder estudiantil.

Jordán Conde anunció el martes que aceptó las renuncias de los rectores de Aguadilla, Bayamón y Ponce. La presidenta informó, además, que le retiró la confianza a la rectora del recinto de Río Piedras y que le pidió la renuncia al rector de Mayagüez.

Los rectores de los recintos de Aguadilla, Bayamón y Ponce retiraron sus renuncias mediante cartas que los tres enviaron a la Junta de Gobierno el miércoles. Los tres docentes expresaron que no era su deseo renunciar y dieron a entender que se sintieron presionados para hacerlo.

Durante la reunión, Jordán Conde confirmó la salida del director de la Oficina de Desarrollo, Innovación y Transformación, Lucas Arzola Figueroa, que ocupaba el cargo desde octubre. Esta oficina, que recientemente fue reconfigurada, es la encargada de encaminar el cumplimiento de la UPR con medidas fiscales y de transformación institucional ordenadas por la Junta de Supervisión Fiscal.

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La presidenta protagonizó un momento tenso en la reunión cuando se negó a responder directamente a cuestionamientos de Méndez Tejeda sobre si Arzola Figueroa había sido obligado a renunciar.

“Él presentó su renuncia”, repitió Jordán Conde.

Nueva vicepresidenta

En la reunión de este jueves, la mayoría de la Junta de Gobierno de la UPR también eligió a Vanessa Santo Domingo como la nueva vicepresidenta del organismo.

Vanessa Santo Domingo (Xavier Araújo)

La ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) –quien integra la Junta de Gobierno desde febrero– fue seleccionada con nueve votos a favor, uno en contra, tres votos en blanco y una abstención.

Santo Domingo fue la única candidata para el cargo, que quedó vacante tras la renuncia a la Junta de Gobierno del exrector de Carolina Jorge Valentín Asencio. No hubo debate sobre su candidatura.

De inmediato, el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, criticó la selección.

“La universidad del Estado no debe ser parte de la guerra de contratos y el desgobierno de esta administración. Más aún, la IUPI no puede convertirse en un comité del PNP”, sostuvo Calderón Cerame.

Día de paros y críticas

La discusión del futuro de los rectores en la Junta de Gobierno de la UPR fue el momento crucial de un día que comenzó con paros estudiantiles en los recintos de Mayagüez y Ponce, que el miércoles decretaron manifestaciones de 72 horas.

El Senado Académico de Río Piedras, por su parte, respaldó la permanencia de Varela Llavona y destacó que cuenta “con el respaldo firme” de todos los sectores de la comunidad universitaria.

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“Es un abuso de poder”, argumentó el profesor Jorge Colón, integrante del Senado Académico riopedrense. “No se justifica su destitución. Hemos visto a la presidenta tratando de justificar lo injustificable. La situación de infraestructura del recinto es, en buena parte, debido a los recortes que ha sufrido la institución por parte de la Junta de Control Fiscal y ella está utilizando eso de excusa para insinuar o decir que hay problemas en el recinto cuando no es así”, agregó Colón.

A las críticas a Jordán Conde, se unió la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), que este jueves publicó “billboards” con mensajes para urgir a la presidenta a adelantar la negociación del convenio colectivo para los empleados docentes.

La APPU denunció, en horas de la tarde, que los anuncios electrónicos fueron retirados.

Mientras, el Sindicato de Trabajadores de la UPR acusó a Jordán Conde de “proclamarse dueña de la institución” académica y reclamó a la Junta de Gobierno a destituirla.