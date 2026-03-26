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Vanessa Santo Domingo es la nueva vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR

La ex comisionada electoral del PNP ocupa una silla en el cuerpo rector del sistema universitario desde febrero

26 de marzo de 2026 - 4:20 PM

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El Senado avaló la designación de Santo Domingo a la Junta de Gobierno de la UPR el pasado 23 de febrero. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La mayoría de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) eligió este jueves a Vanessa Santo Domingo como la nueva vicepresidenta del organismo.

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La ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) –quien integra la Junta de Gobierno desde febrero– fue seleccionada con nueve votos a favor, uno en contra, tres votos en blanco y una abstención.

Santo Domingo fue la única candidata para el cargo, que quedó vacante tras la renuncia a la Junta de Gobierno del exrector de Carolina Jorge Valentín Asencio. No hubo debate sobre su candidatura.

La votación para llenar la vacante de vicepresidente de la Junta de Gobierno se dio el mismo día que el organismo discutiría la solicitud de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, para remover de sus cargos a los rectores de los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Aguadilla, Bayamón y Ponce.

La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. Según su biografía, entre sus habilidades y experiencias destacan la planificación estratégica, administración de recursos y resolución de conflictos. La doctora Sonia Rivera González, quien hasta hoy fue rectora del recinto aguadillano, posee un doctorado en Educación. Había laborado en la UPR en Aguadilla desde el 1992 como profesora de Química, decana de Asuntos Académicos, entre otras funciones.
1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno

De inmediato, el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, criticó la selección.

“La universidad del Estado no debe ser parte de la guerra de contratos y el desgobierno de esta administración. Más aún, la IUPI no puede convertirse en un comité del PNP”, sostuvo Calderón Cerame, en declaraciones escritas.

“Reitero la postura del partido de preservar la autonomía universitaria y defender el principal proyecto de movilidad social del país. Corresponde a la administración de la UPR escuchar al estudiantado y llevar a cabo los procesos con total transparencia. La UPR no se vende, la UPR se defiende”, añadió el líder popular.

El Senado avaló la designación de Santo Domingo el pasado 23 de febrero. Su nombramiento, al que se opuso la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, es efectivo hasta 2029.

“El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico”, concluyó la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, que preside Thomas Rivera Schatz.

Al designarla, la gobernadora Jenniffer González no especificó qué dominio –si alguno– tiene Santo Domingo en los temas que manejará como miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, pero sostuvo, entonces, que era “una persona preparada, que siempre ha estado buscando que la Universidad eche para adelante”.

Tags
Universidad de Puerto RicoUPRJunta de Gobierno de la Universidad de Puerto RicoPartido Nuevo Progresista
ACERCA DEL AUTOR
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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