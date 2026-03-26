Vanessa Santo Domingo es la nueva vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR

La mayoría de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) eligió este jueves a Vanessa Santo Domingo como la nueva vicepresidenta del organismo.

La ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) –quien integra la Junta de Gobierno desde febrero– fue seleccionada con nueve votos a favor, uno en contra, tres votos en blanco y una abstención.

Santo Domingo fue la única candidata para el cargo, que quedó vacante tras la renuncia a la Junta de Gobierno del exrector de Carolina Jorge Valentín Asencio. No hubo debate sobre su candidatura.

La votación para llenar la vacante de vicepresidente de la Junta de Gobierno se dio el mismo día que el organismo discutiría la solicitud de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, para remover de sus cargos a los rectores de los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Aguadilla, Bayamón y Ponce.

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1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

De inmediato, el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, criticó la selección.

“La universidad del Estado no debe ser parte de la guerra de contratos y el desgobierno de esta administración. Más aún, la IUPI no puede convertirse en un comité del PNP”, sostuvo Calderón Cerame, en declaraciones escritas.

“Reitero la postura del partido de preservar la autonomía universitaria y defender el principal proyecto de movilidad social del país. Corresponde a la administración de la UPR escuchar al estudiantado y llevar a cabo los procesos con total transparencia. La UPR no se vende, la UPR se defiende”, añadió el líder popular.

El Senado avaló la designación de Santo Domingo el pasado 23 de febrero. Su nombramiento, al que se opuso la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, es efectivo hasta 2029.

“El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico”, concluyó la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, que preside Thomas Rivera Schatz.