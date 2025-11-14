Encuentran cuerpo calcinado en la carretera PR-951 en Loíza
Al momento, la persona no ha sido identificada, informó la Policía
14 de noviembre de 2025 - 5:37 PM
La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en el kilómetro 6.6 de la carretera 951, en Loíza.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el área.
Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo calcinado de una persona que aún no ha sido identificada.
Personal de la División de Servicios Técnicos y de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se dirige a la escena para iniciar la pesquisa.
Además, el fiscal de turno acudirá al lugar para unirse a la investigación y ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia.
