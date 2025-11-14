Opinión
14 de noviembre de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo calcinado en la carretera PR-951 en Loíza

Al momento, la persona no ha sido identificada, informó la Policía

14 de noviembre de 2025 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigación Criminal asumió la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en el kilómetro 6.6 de la carretera 951, en Loíza.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el área.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo calcinado de una persona que aún no ha sido identificada.

Personal de la División de Servicios Técnicos y de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se dirige a la escena para iniciar la pesquisa.

Además, el fiscal de turno acudirá al lugar para unirse a la investigación y ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
