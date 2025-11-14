Encuentran cuerpo calcinado en la carretera PR-951 en Loíza

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en el kilómetro 6.6 de la carretera 951, en Loíza.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el área.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo calcinado de una persona que aún no ha sido identificada.

Personal de la División de Servicios Técnicos y de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se dirige a la escena para iniciar la pesquisa.