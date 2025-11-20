Roban jacuzzis en Juncos y tragamonedas en Guayanilla

La Policía investiga el robo de dos jacuzzis reportado en la noche de este miércoles en el sector Canales de Juncos.

Según el querellante, alguien “forzó y rompió” la puerta del almacén de su residencia.

El informe policiaco agregó que así tuvieron “acceso al interior de la mismo y apropiándose de dos bañeras de hidromasaje “Jacuzzi”, de color blanco”.

“La propiedad hurtada fue valorada en $8,500”, agregó.

Mientras, en un caso no relacionado, la Uniformada indicó que otro escalamiento fue reportado a eso de las 7:24 de la noche de ayer, miércoles, sector Los Chinos, barrio Celada, de Gurabo.

“Según manifestó el querellante que, alguien abrió el candado de un portón de la Hacienda El Trapiche, logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de tres sillas de caballo, frenos aperos, sacos de alimentos y 30 pacas de heno”, informó la Policía.

“La propiedad hurtada fue valorada en $3,025”, expuso el comunicado.

Por otro lado, la Policía indicó que un escalamiento fue registrado a las 6:24 de la tarde de ayer, en el local La terraza, ubicado en el barrio Magas, en Guayanilla.