Roban jacuzzis en Juncos y tragamonedas en Guayanilla
La Policía también reportó la pérdida de miles de dólares en equipo para montar caballos en Gurabo
20 de noviembre de 2025 - 7:53 AM
La Policía investiga el robo de dos jacuzzis reportado en la noche de este miércoles en el sector Canales de Juncos.
Según el querellante, alguien “forzó y rompió” la puerta del almacén de su residencia.
El informe policiaco agregó que así tuvieron “acceso al interior de la mismo y apropiándose de dos bañeras de hidromasaje “Jacuzzi”, de color blanco”.
“La propiedad hurtada fue valorada en $8,500”, agregó.
Mientras, en un caso no relacionado, la Uniformada indicó que otro escalamiento fue reportado a eso de las 7:24 de la noche de ayer, miércoles, sector Los Chinos, barrio Celada, de Gurabo.
“Según manifestó el querellante que, alguien abrió el candado de un portón de la Hacienda El Trapiche, logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de tres sillas de caballo, frenos aperos, sacos de alimentos y 30 pacas de heno”, informó la Policía.
“La propiedad hurtada fue valorada en $3,025”, expuso el comunicado.
Por otro lado, la Policía indicó que un escalamiento fue registrado a las 6:24 de la tarde de ayer, en el local La terraza, ubicado en el barrio Magas, en Guayanilla.
Según el informe preliminar, el querellante alegó que alguien “rompió el candado del portón posterior del local, logrando acceso al interior del mismo. Luego allí, se apropió ilegalmente de tres máquinas tragamonedas, color negro, valoradas en $6,000”.
