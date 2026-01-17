Asesinan a un hombre en la barriada Vista Alegre en Bayamón
El occiso no ha sido identificado
17 de enero de 2026 - 8:26 AM
17 de enero de 2026 - 8:26 AM
Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado en la calle A, intersección con la calle C. Ferrer y Guardia, de la barriada Vista Alegre, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes localizaron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto. El occiso no ha sido identificado.
La agente Nicole Díaz Hernández, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea Ortiz, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión a la fiscal Mónica Pérez, se hicieron cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: