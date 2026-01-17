Asesinan a un hombre en la barriada Vista Alegre en Bayamón

Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado en la calle A, intersección con la calle C. Ferrer y Guardia, de la barriada Vista Alegre, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto. El occiso no ha sido identificado.