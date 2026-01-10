Asesinan a joven de 28 años en el residencial Luis Lloréns Torres en Santurce

Un joven de 28 años fue asesinado en la noche del viernes cerca de uno de los edificios del residencial Luis Lloréns Torres, en San Juan.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, a las 9:30 p.m., una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos en el lugar.

Al llegar las unidades a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Luis Gadiel Hernández García.

Ficha suministrada por la Policía de Luis Gadiel Hernández García. (Suministrada)

Según las autoridades, el occiso poseía expediente criminal.