Imputan a expastor de cometer actos lascivos contra menor de 12 años

El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró este viernes causa para arresto contra un expastor identificado como Edwin Hernández Rodríguez por cargos de seducción de menores y actos lascivos contra una menor de 12 años, informaron la Policía y el Departamento de Justicia.

Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que Hernández Rodríguez, de 69 años, fungió como pastor de la congregación Yahweh, en el barrio Ceiba de Cidra.

Los fiscales Dennis Soto Fantauzzi y Natalie Díaz Rodríguez formularon, además, cargos por tentativa de destrucción de pruebas y maltrato contra menores. Tras analizar la prueba desfilada, Capó Hernández encontró causa en todos los cargos y señaló una fianza global de $320,000 que el imputado prestó.

Hernández Rodríguez permanecerá en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 21 de enero.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el padre de la víctima revisó su celular y encontró presuntos mensajes de texto en los que solicitó fotos íntimas. El CIC añadió que Hernández Rodríguez cometió actos lascivos en un incidente registrado el 23 de abril de 2025 en los predios de la iglesia.

PUBLICIDAD