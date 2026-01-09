Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Toa Baja: fallece peatón tras ser impactado por vehículo

El conductor indicó a las autoridades que la víctima presuntamente cruzó de manera repentina

9 de enero de 2026 - 8:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos a Patrullas y Carreteras de Bayamón lideran la investigación. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón falleció este viernes tras ser impactado por un vehículo frente a la farmacia San José, ubicada en la PR-865, en el barrio Campanilla, en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos.

Cuando los agentes llegaron a la escena, el conductor de un vehículo Toyota Corolla blanco informó que, mientras transitaba por el lugar mencionado, la víctima supuestamente cruzó de manera repentina.

El conductor habría intentado evitar el choque, pero impactó con la parte delantera izquierda de su vehículo al peatón.

De acuerdo con la Uniformada, el peatón salió expulsado y resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Al momento, la persona fallecida no ha sido identificada.

Agentes adscritos a Patrullas y Carreteras de Bayamón lideran la investigación.

