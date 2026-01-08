Buscan a presunto asaltante que le robó $1,178 a otro hombre en Caguas
Según la Policía, el crimen habría ocurrido en los predios de un hospital
8 de enero de 2026 - 1:50 PM
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas solicitaron ayuda de la ciudadanía para localizar a un sujeto que presuntamente le robó $1,178 a otro hombre.
De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el crimen habría ocurrido en la carretera 172, kilómetro 2.0, en los predios de un hospital en Caguas.
Según la Uniformada, el 22 de diciembre del 2025, el sospechoso, mediante amenaza e intimidación, despojó a un hombre de la suma de dinero y se marchó del lugar sin causarle daños.
El presunto asaltante fue descrito como un hombre con una estatura estimada de cinco pies y cuatro pulgadas (5’4’’), delgado y de tez negra.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada enwww.facebook.com/prpdgov.
