Buscan a presunto asaltante que le robó $1,178 a otro hombre en Caguas

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas solicitaron ayuda de la ciudadanía para localizar a un sujeto que presuntamente le robó $1,178 a otro hombre.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el crimen habría ocurrido en la carretera 172, kilómetro 2.0, en los predios de un hospital en Caguas.

Según la Uniformada, el 22 de diciembre del 2025, el sospechoso, mediante amenaza e intimidación, despojó a un hombre de la suma de dinero y se marchó del lugar sin causarle daños.

El presunto asaltante fue descrito como un hombre con una estatura estimada de cinco pies y cuatro pulgadas (5’4’’), delgado y de tez negra.