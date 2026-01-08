Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a presunto asaltante que le robó $1,178 a otro hombre en Caguas

Según la Policía, el crimen habría ocurrido en los predios de un hospital

8 de enero de 2026 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen del presunto sospechoso. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas solicitaron ayuda de la ciudadanía para localizar a un sujeto que presuntamente le robó $1,178 a otro hombre.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el crimen habría ocurrido en la carretera 172, kilómetro 2.0, en los predios de un hospital en Caguas.

Según la Uniformada, el 22 de diciembre del 2025, el sospechoso, mediante amenaza e intimidación, despojó a un hombre de la suma de dinero y se marchó del lugar sin causarle daños.

El presunto asaltante fue descrito como un hombre con una estatura estimada de cinco pies y cuatro pulgadas (5’4’’), delgado y de tez negra.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada enwww.facebook.com/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
