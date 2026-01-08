Opinión
NoticiasSeguridad
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sobre $5,000 en pérdidas: roban sortija con diamantes y otras prendas en San Juan

La Policía indicó que los hechos fueron reportados en horas de la madrugada del jueves

8 de enero de 2026 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El caso fue referido a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga una querella que denunció un robo de prendas en la madrugada de este jueves, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:30 a.m., en el área de la avenida San Patricio en Puerto Nuevo, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

Según el querellante, su vehículo Honda se encontraba estacionado “cuando una persona obtuvo acceso al mismo”.

Posteriormente, alguien “se apropió de varias joyas, entre estas tres sortijas de oro blanco, una sortija de oro amarillo, un reloj marca Tissot, un aro de matrimonio color blanco con diamantes y una pulsera marca Tous”, agregó el informe policiaco.

“Además, también se llevó una máquina para llenar gomas de autos, 25 dólares en efectivo y entre otras pertenencias”, apuntó.

“El perjudicado valoró la propiedad hurtada en más de $5 mil”, añadió el comunicado de la Uniformada.

Agentes adscritos al Precinto de Puerto Nuevo atendieron preliminarmente el caso, que fue referido a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
