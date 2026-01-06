Anillos y un collar de oro: roban joyas valoradas en más de $6,000 en San Juan

Un robo de joyas de lujo fue reportado en horas de la noche del lunes, víspera del Día de Reyes, en una residencia ubicada en la urbanización Alto Apolo, en la jurisdicción de Caimito, en San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar de la Policía, la perjudicada indicó que una persona con acceso al interior de la vivienda se apropió de varias prendas que se encontraban guardadas en un joyero dentro de su habitación.

Entre la propiedad hurtada figuran un anillo con seis diamantes, un anillo con un rubí y una cadena de oro con un colgante en forma de corazón. La víctima estimó el valor de las joyas en más de $6,200.

Además, el sospechoso se llevó una computadora portátil marca Lenovo, valorada en $300.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Sheilamarie Daumont, adscrita al Precinto de Caimito.