Buscan a hombre de 38 años reportado como desaparecido en Moca

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla buscan a un hombre de 38 años que fue visto por última vez el 7 de enero en la PR-112, intersección PR-445, del sector Empalme, en Moca.

El informe de la Policía sostiene que Caleb Adiel Vélez Márquez fue reportado como desaparecido por su madre, quien informó no haber visto a su hijo desde ayer cuando este se encontraba en su residencia.

Vélez Márquez fue descrito como de tez negra, con una estatura de seis pies y una pulgada (6′1″), con un peso estimado de 240 libras, calvo, de ojos marrones y con barba.

Como seña particular, las autoridades señalaron que tiene un lunar de canas en la barbilla.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto gris y una camiseta gris.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

