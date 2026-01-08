Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre de 38 años reportado como desaparecido en Moca

Caleb Adiel Vélez Márquez fue visto por última vez el 7 de enero

8 de enero de 2026 - 10:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caleb Adiel Vélez Márquez. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla buscan a un hombre de 38 años que fue visto por última vez el 7 de enero en la PR-112, intersección PR-445, del sector Empalme, en Moca.

RELACIONADAS

El informe de la Policía sostiene que Caleb Adiel Vélez Márquez fue reportado como desaparecido por su madre, quien informó no haber visto a su hijo desde ayer cuando este se encontraba en su residencia.

Vélez Márquez fue descrito como de tez negra, con una estatura de seis pies y una pulgada (6′1″), con un peso estimado de 240 libras, calvo, de ojos marrones y con barba.

Como seña particular, las autoridades señalaron que tiene un lunar de canas en la barbilla.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto gris y una camiseta gris.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPersona desaparecidaMocaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
