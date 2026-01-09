Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan ayuda para localizar a mujer reportada como desaparecida en Coamo

Sara Santiago Ortiz fue vista por última vez el 16 de diciembre de 2025 en el callejón Don Fano

9 de enero de 2026 - 10:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sara Santiago Ortiz, de 61 años, fue vista por última vez el 16 de diciembre de 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Sara Santiago Ortiz, una mujer de 61 años reportada como desaparecida desde el 16 de diciembre de 2025, de la zona de Coamo.

RELACIONADAS

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito indicó, en declaraciones escritas, que Santiago Ortiz fue vista por última vez en el callejón Don Fano en Coamo. La fémina de 61 años fue reportada por su hermano, Raimundo Santiago Ortiz.

La Policía resaltó que Sara Santiago Ortiz es de tez blanca, con una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5′2″), un peso estimado de 135 libras, ojos color marrón y cabello negro.

Al momento de su desaparición, Sara Santiago Ortiz vestía una camisa de manguillos color crema y negra con líneas, un mahón largo color azul, tenis color blancas y una gorra color negra y crema.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a localizar a Sara Santiago Ortiz, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o comunicarse directamente a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

Tags
Personas desaparecidasPolicía de Puerto RicoCoamo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: