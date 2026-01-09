Solicitan ayuda para localizar a mujer reportada como desaparecida en Coamo

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Sara Santiago Ortiz, una mujer de 61 años reportada como desaparecida desde el 16 de diciembre de 2025, de la zona de Coamo.

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito indicó, en declaraciones escritas, que Santiago Ortiz fue vista por última vez en el callejón Don Fano en Coamo. La fémina de 61 años fue reportada por su hermano, Raimundo Santiago Ortiz.

La Policía resaltó que Sara Santiago Ortiz es de tez blanca, con una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5′2″), un peso estimado de 135 libras, ojos color marrón y cabello negro.

Al momento de su desaparición, Sara Santiago Ortiz vestía una camisa de manguillos color crema y negra con líneas, un mahón largo color azul, tenis color blancas y una gorra color negra y crema.