Buscan a joven reportado como desaparecida en Ponce

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, buscan dar con el paradero de un joven que fue visto por última vez el 1 de noviembre en la Plaza Pública Federico Degetau, informó la Policía.

Daniel Alejandro Ortiz Toro, de 33 años, fue reportado como desaparecido por su madrina, identificada como Irma Feliciano Rivera y quien lo describió como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5′2″), 176 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Como señas particulares, Ortiz Toro tiene tatuajes en el brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía mahón azul y camiseta multicolores y pernoctaba en la calle como persona sin hogar, usualmente en el centro urbano de Ponce.

Si usted posee información que ayude al CIC de Ponce a localizar a Ortiz Toro, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o puede comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

También puede llamar al CIC de Ponce al 787-284-4040, extensiones 1450,1451 y 1453.