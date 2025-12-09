Buscan a una adolescente desaparecida desde octubre en Dorado

La Policía busca dar con el paradero de una adolescente que fue vista por última vez el pasado 20 de octubre en la escuela José Santos Alegría, en Dorado.

Según señala la requisitoria especial de la Uniformada, Kanysha L. González Gutiérrez, de 15 años, fue reportada desaparecida el 9 de diciembre de 2025 por Siomarys González, encargada del hogar y centro de apoyo Sweet Homes Youth Facility, en ese municipio, donde se alojaba.

Kanysha fue descrita como de tez blanca, ojos color marrón, 5’ 9” de estatura, 136 libras de peso y tiene una cicatriz en la frente. Al momento de su desaparición vestía una camisa color blanca con logo de la escuela y pantalón largo color negro.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a dar con su paradero, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o al 787-858-2666, extensiones 1043 y 1044.