NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a una adolescente desaparecida desde octubre en Dorado

Kanysha L. González Gutiérrez tiene 15 años

9 de diciembre de 2025 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kanysha L. González Gutiérrez, de 15 años, fue reportada desaparecida el 9 de diciembre de 2025. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de una adolescente que fue vista por última vez el pasado 20 de octubre en la escuela José Santos Alegría, en Dorado.

Según señala la requisitoria especial de la Uniformada, Kanysha L. González Gutiérrez, de 15 años, fue reportada desaparecida el 9 de diciembre de 2025 por Siomarys González, encargada del hogar y centro de apoyo Sweet Homes Youth Facility, en ese municipio, donde se alojaba.

Kanysha fue descrita como de tez blanca, ojos color marrón, 5’ 9” de estatura, 136 libras de peso y tiene una cicatriz en la frente. Al momento de su desaparición vestía una camisa color blanca con logo de la escuela y pantalón largo color negro.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a dar con su paradero, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o al 787-858-2666, extensiones 1043 y 1044.

Kanysha L. González Gutiérrez, de 15 años, fue reportada desaparecida el 9 de diciembre de 2025, por Siomarys González, encargada del hogar y centro de apoyo Sweet Homes Youth Facility, en Dorado. (Suministrada)
Breaking NewsPersona desaparecidaMenores de edadDoradoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
