NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía reporta 416 robos de catalíticos en lo que va del año 2025

La agencia confirmó cuál es la marca de vehículos más afectada por estos crímenes y la zona de Puerto Rico con mayor incidencia

9 de diciembre de 2025 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
¿Qué es el catalítico del carro?

¿Qué es el catalítico del carro?

Un mecánico explica el uso de este componente del que se han reportado múltiples robos.

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó a la Legislatura que ha recibido 416 querellas sobre hurto de catalíticos en Puerto Rico en lo que va de este año 2025.

Las estadísticas fueron presentadas por el superintendente de la Policía, Joseph González, al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, quien realiza un estudio sobre el hurto de catalíticos y las medidas que se pueden tomar para reducir el mismo.

En comunicado de prensa, Parés apuntó que la marca Mitsubishi son “los vehículos preferidos por los elementos criminales para robar este aditamento”, con con 355 querellas.

“El segundo lugar es para Toyota con unas 38 querellas”, agregó el comunicado policiaco.

Mientras, indicó que la región policiaca de San Juan es la zona de mayor incidencia, con 156 querellas, seguida por Bayamón con 109 y Carolina con 69 casos.

“El robo de catalíticos continúa siendo un problema para nuestra gente, pues la realidad es que cuando se queda un vehículo sin este sistema, el promedio de tiempo para la instalación de otro supera los 45 días”, señaló el representante, en declaraciones escritas.

“Por eso convocamos esta reunión con el superintendente de la Policía, para conocer las estadísticas y buscar alternativas para reducir esta modalidad delictiva”, agregó.

El legislador destacó que los miércoles son el día de la semana con más querellas, con un 19% del total.

Las estadísticas también indican que la mayoría de las querellas, unas 236, son recibidas en un periodo entre mediodía y las 8:00 de la noche.

“Es interesante que la mayoría de estos robos, un 36 por ciento (151 querellas) ocurren en las cercanías de las residencias de las víctimas, lo que detalla un posible patrón para que nuestra gente esté bien alerta”, añadió el representante por el Distrito 4 de San Juan.

Según el comunicado, la razón principal para el hurto de los catalíticos es que estos contienen una serie de “metales preciosos”, como el paladio, rodio y platino, componentes que se venden en mercados ilegales.

Parés adelantó que se reunirá con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, con el propósito de recopilar data sobre los centros de reciclaje de materiales como los que contienen los catalíticos.

Mientras, señaló que las 416 querellas en lo que va de este año representa una cantidad menor a los 674 robos registrados para el mismo periodo en el 2024.

No obstante, informó que buscarán medidas para “reducir al mínimo este tipo de delito, así que vamos a evaluar los procesos de hacia dónde van los catalíticos después de que se roban, pues sus componentes metálicos los hacen de mucho valor en los llamados mercados negros. Esta investigación continúa”.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
