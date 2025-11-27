Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Atención!: estos carros vuelven a ser objeto de robos de catalíticos en Caguas

El reporte de la Policía surge luego que la semana pasada informara sobre otros tres casos en ese municipio y uno en Juncos

27 de noviembre de 2025 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
¿Qué es el catalítico del carro?

¿Qué es el catalítico del carro?

Un mecánico explica el uso de este componente del que se han reportado múltiples robos.

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó sobre dos casos de robos de catalíticos en la noche de este miércoles en Caguas.

RELACIONADAS

Vehículos marcha Mitsubishi Outlander volvieron a ser objeto de este delito en el área de Caguas, luego que se reportaran otros casos la semana pasada.

De acuerdo con el informe policiaco divulgado ese jueves, el primer hurto fue reportado por un querellante que indicó que, “en horas de la madrugada, varios individuos se acercaron a la entrada de una residencia en la calle Canorio de la urbanización Reparto San José (de Caguas), donde se encontraba estacionado su vehículo Mitsubishi Outlander del año 2020”.

Agregó que los sujetos, “utilizando una máquina, lograron apropiarse del catalítico del auto. La pieza hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $2,118”.

Mientras, el segundo caso se reportó en la calle 42 de la urbanización Residencial Bairoa, en Caguas.

Un querellante indicó que “alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color azul, del año 2020, que había dejado estacionado en el lugar. La pieza hurtada y los daños del vehículo fueron valorados por el perjudicado en aproximadamente $4,000”.

Ambos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.

Estos casos se suman a que el pasado 19 de noviembre la Policía informó sobre tres robos de catalíticos en Caguas y uno en Juncos.

Ese informe señalaba que le robaron catalíticos en Caguas a Mitsubishi Outlander de 2025, otra del 2021 y a otra que no se precisó el año, mientras que en Juncos le llevaron esa pieza a otro vehículo del mismo modelo.

Tags
Policía de Puerto RicoCatalíticosCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: