¡Atención!: estos carros vuelven a ser objeto de robos de catalíticos en Caguas

La Policía informó sobre dos casos de robos de catalíticos en la noche de este miércoles en Caguas.

Vehículos marcha Mitsubishi Outlander volvieron a ser objeto de este delito en el área de Caguas, luego que se reportaran otros casos la semana pasada.

De acuerdo con el informe policiaco divulgado ese jueves, el primer hurto fue reportado por un querellante que indicó que, “en horas de la madrugada, varios individuos se acercaron a la entrada de una residencia en la calle Canorio de la urbanización Reparto San José (de Caguas), donde se encontraba estacionado su vehículo Mitsubishi Outlander del año 2020”.

Agregó que los sujetos, “utilizando una máquina, lograron apropiarse del catalítico del auto. La pieza hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $2,118”.

Mientras, el segundo caso se reportó en la calle 42 de la urbanización Residencial Bairoa, en Caguas.

Un querellante indicó que “alguien se apropió del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander, color azul, del año 2020, que había dejado estacionado en el lugar. La pieza hurtada y los daños del vehículo fueron valorados por el perjudicado en aproximadamente $4,000”.

Ambos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.

Estos casos se suman a que el pasado 19 de noviembre la Policía informó sobre tres robos de catalíticos en Caguas y uno en Juncos.