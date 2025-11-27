Niño de 2 años cae de un segundo piso en Trujillo Alto

Un menor de 2 años sufrió fracturas en un brazo y la cabeza traes caer el miércoles del segundo piso de una residencia en Trujillo Alto.

La Policía informó que fue alertada del incidente mediante la llamada de una institución médica, que notificó la llegada de un menor que sufrió una caída.

Las autoridades entrevistaron a la madre del niño, quien “relató que a eso de las 3:40 de la tarde escuchó a su hijo llorando luego que sufrió una caída de altura en la parte posterior de la residencia”.

El médico que atendió al niño indicó que este sufrió una fractura en el brazo derecho, una fractura abierta y trauma en la cabeza.

El doctor estableció que estas heridas “son compatibles con una caída y que se encuentra en buen estado de salud en cuanto a peso y salud general”, detalló la Uniformada, en declaraciones escritas.

El niño fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras en condición estable y se informó del incidente al Departamento de la Familia como parte del protocolo.