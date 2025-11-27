Opinión
Suscriptores
27 de noviembre de 2025
Noticia
Investigan “hit and run” en San Lorenzo

Un conductor abandonó la escena tras impactar un motorista de 38 años

27 de noviembre de 2025 - 7:28 AM

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 28 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de noviembre, convirtiéndolo en el mes con más fatalidades este año. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista de 38 años falleció tras ser atropellado por un conductor que abandonó la escena en San Lorenzo, informó la Policía.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 11:16 p.m., en el kilómetro 32.9 de la carretera PR-181.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “el conductor Luis E. Contreras Roldán, de 38 años y residente de Las Piedras, transitaba” en una motora Kymco azul del 2017.

Señaló que “al realizar un viraje hacia la izquierda para entrar al mencionado centro comercial, fue impactado por un vehículo, del cual no se tiene descripción alguna, que transitaba en dirección opuesta. Acto seguido, el conductor o conductora del auto involucrado abandonó el lugar del accidente sin brindar información y ayuda al motociclista”.

“Como resultado del impacto, Contreras Roldán resultó con heridas de gravedad. Este fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras, donde posteriormente falleció”, agregó.

La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas; el agente Elvin E. Adams, de la División de Homicidios, y el fiscal Yamir Samalot se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 28 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de noviembre, convirtiéndolo en el mes con más fatalidades este año. La cifra representa un aumento de 16 muertes más que los 12 registrados en noviembre de 2024.

Mientras, según la Uniformada, hasta este miércoles se habían reportado 238 fallecimientos en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 20 menos que los 258 registrados a la misma fecha en el 2025.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
