Tirotean a un hombre frente a coliseo de Carolina

Un hombre es atendido por personal médico después de que fuera baleado en la mañana de este martes, en Carolina.

La escena fue reportada a eso de las 6:36 a.m., en la urbanización Villa Carolina, frente al coliseo Guillermo Angulo.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

“Al llegar los agentes al lugar, localizaron a un hombre herido de bala en el interior de un vehículo Toyota Tacoma, color negro”, indica el informe policiaco.

El teniente Melvin Ruiz indicó en entrevista con WAPA-TV en la escena que unos agentes de la Policía se encontraban en el área del coliseo por una actividad cuando “se percatan de que el vehículo viene manejando erráticamente”.

“Cuando acuden a donde está la persona, que salió del vehículo con heridas de bala”, agregó.

Señaló que el perjudicado alegó que “al salir de su residencia, alguien le hizo unas detonaciones”.

El vehículo sería analizado por los investigadores en la Comandancia de Carolina debido a la lluvia que estaba cayendo en el lugar de la escena.

Los visuales mostraban impactos de bala en el cristal frontal del auto, así como en la ventana y carrocería del lado del conductor.

La víctima, quien no ha sido identificada, no tiene expediente por algún procesamiento previo ante las autoridades, comentó Ruiz, a TeleOnce.