Muere baleado un hombre de 25 años en Quebradillas

Un hombre que fue baleado este lunes falleció a consecuencia de las heridas en Quebradillas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:36 a.m., en la calle 2, intersección con la calle 9 de las parcelas Las Chivas, ubicadas en el barrio Cacao.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre baleado, quien fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció posteriormente.

El occiso fue identificado como Abizail Román Mendoza, de 25 años, residente del pueblo de Quebradillas.

La investigación quedó a cargo del agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, junto con el fiscal de turno.