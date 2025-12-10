Opinión
Buscan a mujer de 94 años reportada como desaparecida en Miramar

Elba Nydia Rosado Fernández fue vista por última vez en la calle Olimpo

10 de diciembre de 2025 - 8:56 PM

La desaparición de Elba Nydia Rosado Fernández fue reportada por una amiga identificada como Carmen G. Henríquez Rodríguez, al Rosado Fernández no tener familiares cercanos. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan buscan dar con el paradero de Elba Nydia Rosado Fernández, de 94 años, que fue vista por última vez la mañana del 25 de octubre pasado, en la calle Olimpo de Miramar.

RELACIONADAS

Una amiga de Rosado Fernández, Carmen G. Henríquez Rodriguez, radicó la querella, indico la Policía.

Rosado Fernández fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies (5′0″), un peso de 120 libras, ojos verdes y cabello castaño claro.

Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Rosado Fernández, puede llamar a la línea confidencial al 787-343-2020, o llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasMiramarPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
