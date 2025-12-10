Buscan a mujer de 94 años reportada como desaparecida en Miramar

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan buscan dar con el paradero de Elba Nydia Rosado Fernández, de 94 años, que fue vista por última vez la mañana del 25 de octubre pasado, en la calle Olimpo de Miramar.

Una amiga de Rosado Fernández, Carmen G. Henríquez Rodriguez, radicó la querella, indico la Policía.

Rosado Fernández fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies (5′0″), un peso de 120 libras, ojos verdes y cabello castaño claro.

Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Rosado Fernández, puede llamar a la línea confidencial al 787-343-2020, o llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.