Buscan a hombre desaparecido desde mediados de noviembre

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 30 años que fue visto por última vez en una institución hospitalaria a mediados del pasado mes de noviembre.

El informe de la Policía indica que Juan Samuel Romero Méndez, de 30 años, fue reportado desaparecido por su madre.

Según los detalles, "fue llevado al Hospital Centro Medico el 6 de noviembre del año en curso para un tratamiento con medicamentos para una lesión física tras una operación. Abandonó el tratamiento y se desconoce su paradero desde el 14 de noviembre de 2025″.

El hombre fue descrito como de tez blanca, mide 5’10” de estatura, pesa 150 libras, tiene ojos marrones y cabello marrón. Además, tiene varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, incluyendo ambas manos y en su rostro.