Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Buscan a hombre desaparecido desde mediados de noviembre

El hombre de 30 años fue visto por última vez el 14 de noviembre de este año en un hospital de San Juan

5 de diciembre de 2025 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juan Samuel Romero Méndez (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 30 años que fue visto por última vez en una institución hospitalaria a mediados del pasado mes de noviembre.

RELACIONADAS

El informe de la Policía indica que Juan Samuel Romero Méndez, de 30 años, fue reportado desaparecido por su madre.

Según los detalles, "fue llevado al Hospital Centro Medico el 6 de noviembre del año en curso para un tratamiento con medicamentos para una lesión física tras una operación. Abandonó el tratamiento y se desconoce su paradero desde el 14 de noviembre de 2025″.

El hombre fue descrito como de tez blanca, mide 5’10” de estatura, pesa 150 libras, tiene ojos marrones y cabello marrón. Además, tiene varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, incluyendo ambas manos y en su rostro.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta de manga larga color negro, un pantalón corto color gris y calzado deportivo marca Puma color azul.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: