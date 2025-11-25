Cuerpo hallado en una bolsa corresponde a hombre reportado como desaparecido en Trujillo Alto

El cuerpo de una persona asesinada encontrada dentro de una bolsa en San Juan, a principios de este mes, corresponde a un hombre que había sido reportado como desaparecido en Trujillo Alto.

Así lo informó la Policía este martes, en un comunicado de prensa en el que identificó al occiso como Carlos Ramón de La Rosa Berbere, de 43 años y residente del mencionado pueblo.

Según la Uniformada, el Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía indicó que el cuerpo de De La Rosa Berbere estaba en el Instituto de Ciencias Forenses.

Agregó que “De La Rosa Berbere fue asesinado con un arma blanca y hallado dentro de una bolsa el 11 de noviembre de 2025, a las 10:45 de la noche, en la calle Creus, cerca de la urbanización Open Land, en Hato Rey”.

Carlos Ramón De La Rosa Berbere, de 43 años, fue visto por última vez el 8 de noviembre. (Suministrada)

De acuerdo con la Policía, el hombre había sido visto por última vez el 8 de noviembre de 2025, en la calle 7 de la urbanización Lomas de Trujillo Alto, y reportado como desaparecido por su madre.