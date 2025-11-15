Opinión
Suscriptores
15 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía solicita ayuda para encontrar a hombre reportado como desaparecido en Trujillo Alto

La Uniformada busca dar con el paradero de Carlos Ramón de la Rosa Berbere

15 de noviembre de 2025 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Ramón De La Rosa Berbere, de 43 años, no es visto desde el pasado sábado. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a un hombre de 43 años quien fue visto por última vez el 8 de noviembre, en la calle 7 de la urbanización Lomas en Trujillo Alto.

De acuerdo con la requisitoria de la Policía, Carlos Ramón de la Rosa Berbere fue reportado como desaparecido por su madre, Zuleida Berbere, ayer, viernes, 14 de noviembre.

El hombre fue descrito como de tez negra, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5’4’’), con un peso aproximado de 150 libras de peso, de ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía camisa, pantalón y tenis color negro.

Como señas particulares, la Uniformada indicó que posee tatuajes en el área de la espalda, cuello y pierna, así como una cicatriz en la frente, al lado izquierdo.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020. También, puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
