Policía solicita ayuda para encontrar a hombre reportado como desaparecido en Trujillo Alto

Las autoridades buscan a un hombre de 43 años quien fue visto por última vez el 8 de noviembre, en la calle 7 de la urbanización Lomas en Trujillo Alto.

De acuerdo con la requisitoria de la Policía, Carlos Ramón de la Rosa Berbere fue reportado como desaparecido por su madre, Zuleida Berbere, ayer, viernes, 14 de noviembre.

El hombre fue descrito como de tez negra, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5’4’’), con un peso aproximado de 150 libras de peso, de ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía camisa, pantalón y tenis color negro.

Como señas particulares, la Uniformada indicó que posee tatuajes en el área de la espalda, cuello y pierna, así como una cicatriz en la frente, al lado izquierdo.