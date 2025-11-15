Joven de 24 años fallece tras ser arrollado por un vehículo en Moca
El accidente se reportó en la noche del viernes en la carretera PR-111
15 de noviembre de 2025 - 10:18 AM
Un joven de 24 años falleció la noche del viernes tras ser atropellado en el kilómetro 9.3 de la carretera PR-111, en el barrio Voladora, frente al garaje Top Fuel en Moca, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, un hombre, de 33 años, conducía un vehículo Pontiac Vibe, del año 2009, en dirección de San Sebastián a Moca, cuando impactó con la parte frontal del vehículo a un peatón.
El perjudicado fue identificado como Manuel Colón Lebrón, de 24 años, quien fue expulsado por el impacto, cayendo sobre el pavimento. El peatón falleció en el lugar debido a las heridas recibidas.
De acuerdo a la Policía, al conductor se le realizó la prueba de alcohol, arrojando 18.7%, un porcentaje que excede lo dispuesto en la Ley de Tránsito.
El agente Elías Acevedo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla y en unión a el fiscal Víctor Román, se hizo cargo de la pesquisa.
