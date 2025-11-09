Opinión
9 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece joven en accidente vehicular en Peñuelas

En otro caso, un hombre murió en un choque en Loíza

9 de noviembre de 2025 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Tránsito de la Policía en la zona investiga si la causa del choque fue el exceso de velocidad y reveló que el área del accidente es extensa y con poca iluminación. (jose.candelaria@gfrmedia.com)
El choque ocurrió en la carretera PR-132, frente a Alturas de Peñuelas 2.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven falleció en un accidente vehicular que es investigado por la Policía desde la noche de este sábado en Peñuelas.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:30 p.m., en el kilómetro 9.4 de la carretera PR-132, frente a Alturas de Peñuelas 2.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que de la investigación preliminar se desprende que un conductor de 21 años, residente de Peñuelas, conducía el vehículo Toyota Tercel, del año 1996, por la mencionada vía.

“Al llegar al kilómetro 9.4, este lo hacía en contra del tránsito para realizar un viraje a la izquierda, lo que provocó que por tal descuido y negligencia impactara con la parte delantera de su vehículo, la parte delantera de una motora tipo Vento, manejada por Luis Hernández Santos, de 20 años, residente de Peñuelas, el cual resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, indicó el comunicado de la Uniformada.

Los vehículos fueron ocupados para fines de peritaje. El conductor del auto arrojó .06% en la prueba de alcohol en su organismo.

Por otro lado, un accidente fatal fue registrado a esa misma hora en la carretera PR-187, frente a la escuela Mederania en Loíza.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

“Al llegar los agentes a la escena y realizar la investigación, se estableció, que mientras Brian Lin de Jesús, de 28 años de edad y residente de Loíza, conducía su auto marca Hyundai Elantra, modelo Turbo del año 2017, este lo hacía a una velocidad mayor a la permitida por ley”, indicó el informe policiaco.

Se agregó que, “por tal descuido y negligencia perdió el control y dominio del volante impactando con la parte frontal a la parte posterior del vehículo Honda Accord del año 2005, que se encontraba detenido al extremo izquierdo”.

“Acto seguido, el Honda Accord se desplazó hacia al frente impactando con su parte frontal la parte posterior de una Mitsubishi Outlander del año 2005, el cual impactó otro vehículo que también se encontraba detenido en el lugar”.

Una mujer sufrió heridas leves, por lo que fue referida a un hospital, “mientras que De Jesús falleció en el hospital mientras recibía asistencia médica”, detalló el informe de la Uniformada.

El agente Abnel Pérez Rivera y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.

Correcciones y Aclaraciones

9 de noviembre de 2025, 9:44 a.m. - Un informe preliminar de la Policía indicó que el fallecido del accidente en Peñuelas era un menor, pero luego se aclaró que era un joven de 20 años.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
