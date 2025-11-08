Muere una joven de 26 años en un accidente frente a una panadería en Juana Díaz

Un accidente de tránsito entre dos vehículos dejó una joven de 26 años muerta en la mañana de este sábado, en la carretera PR-1, a la altura del kilómetro 114.4, frente a la panadería Los Viajeros Bakery, en Juana Díaz.

El informe policiaco detalla que las autoridades fueron notificadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un choque entre dos autos.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, mientras un hombre de 67 años se disponía a salir del estacionamiento de la panadería fue impactado por un Toyota Yaris conducido por Linda Liz Rodríguez Matos, de 26 años.

Tras el choque, Rodríguez Matos continuó la marcha por el área verde hasta colisionar contra un poste de concreto. La Uniformada indicó que la joven resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.