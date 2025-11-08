Opinión
8 de noviembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mientras empujaba su carrito: hieren a vendedor de helados de 65 años y le roban el dinero de sus ventas

El perjudicado resultó con una herida abierta en la cabeza tras ser asaltado por dos sujetos en Barrio Obrero

8 de noviembre de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un vendedor de helados de 65 años resultó herido en la noche del viernes tras ser asaltado a mano armada por dos individuos que viajaban en una motora en la avenida Juan Ponce de León, esquina calle Jordan, en Barrio Obrero, San Juan.

Según el informe preliminar de la Policía, el querellante manifestó que, mientras se encontraba caminando con un su carrito, dos sujetos se le acercaron.

Uno de ellos, mediante amenaza, intimidación y con un arma de fuego en mano, le anunció el asalto. De acuerdo con la Unifomada, el asaltante golpeó al perjudicado en la cabeza, provocando que este cayera al suelo.

Posteriormente, se llevó el dinero que el vendedor tenía en una cartera, producto de las ventas del día.

La Policía informó que la víctima fue atendida en el lugar por paramédicos del municipio, quienes indicaron que tenía una herida abierta en el área de la cabeza.

Su condición fue descrita por las autoridades como estable.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
