Mientras empujaba su carrito: hieren a vendedor de helados de 65 años y le roban el dinero de sus ventas

Un vendedor de helados de 65 años resultó herido en la noche del viernes tras ser asaltado a mano armada por dos individuos que viajaban en una motora en la avenida Juan Ponce de León, esquina calle Jordan, en Barrio Obrero, San Juan.

Según el informe preliminar de la Policía, el querellante manifestó que, mientras se encontraba caminando con un su carrito, dos sujetos se le acercaron.

Uno de ellos, mediante amenaza, intimidación y con un arma de fuego en mano, le anunció el asalto. De acuerdo con la Unifomada, el asaltante golpeó al perjudicado en la cabeza, provocando que este cayera al suelo.

Posteriormente, se llevó el dinero que el vendedor tenía en una cartera, producto de las ventas del día.

La Policía informó que la víctima fue atendida en el lugar por paramédicos del municipio, quienes indicaron que tenía una herida abierta en el área de la cabeza.

PUBLICIDAD

Su condición fue descrita por las autoridades como estable.