En estado crítico: mujer sufre quemaduras en el 98% de su cuerpo tras explosión en Toa Baja

Una mujer de 36 años permanece en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo luego de que se registrara una explosión en su apartamento en Paseo Dorado, Levittown, Toa Baja.

Según la Policía, el incidente fue reportado a las 2:00 a.m. de este sábado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo a la Uniformada, la información preliminar apunta a que un alegado escape de gas proveniente de varias hornillas y un incienso habrían sido los presuntos detonantes de la explosión.

Las autoridades informaron que, tras el incidente, la mujer fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde recibe tratamiento.

Personal del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Oficina de Explosivos de la Policía y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Bayamón, estuvieron en la escena.