8 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En estado crítico: mujer sufre quemaduras en el 98% de su cuerpo tras explosión en Toa Baja

Un supuesto escape de gas proveniente de varias hornillas y un incienso habrían provocado el incidente

8 de noviembre de 2025 - 10:49 AM

El Fire Marshall aún investiga las causas del siniestro. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 36 años permanece en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo luego de que se registrara una explosión en su apartamento en Paseo Dorado, Levittown, Toa Baja.

Según la Policía, el incidente fue reportado a las 2:00 a.m. de este sábado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo a la Uniformada, la información preliminar apunta a que un alegado escape de gas proveniente de varias hornillas y un incienso habrían sido los presuntos detonantes de la explosión.

Las autoridades informaron que, tras el incidente, la mujer fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde recibe tratamiento.

Personal del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Oficina de Explosivos de la Policía y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Bayamón, estuvieron en la escena.

El Fire Marshall aún investiga las causas del siniestro.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoLevittownToa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
