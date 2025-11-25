Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de noviembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es víctima de un carjacking en Arecibo

Los asaltantes portaban un arma larga y una pistola

25 de noviembre de 2025 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
(Archivo)
El vehículo robado a mano armada fue un Jeep Renegade Latitude gris claro del año 2019 y con tablilla JJG-124.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un "carjacking" fue reportado en la madrugada de este martes en Arecibo, informó la Policía

RELACIONADAS

El robo del vehículo a mano armada fue avisado a las autoridades a eso de las 5:12 a.m., en la calle Padre Rexach.

Según el comunicado de prensa de la Policía, la querellante de 38 años alegó que “se encontraba junto a un amigo en su vehículo Jeep, Renegade Latitude, color gris claro, año 2019, tablilla JJG-124, cuando un vehículo color oscuro, se estacionó cerca de ellos”.

“Acto seguido, se bajaron tres individuos portando un arma larga y una pistola y mediante amenaza e intimidación los despojaron del vehículo. En el interior del mismo se encontraba su cartera con documentos personales y un bulto”, agregó el informe policiaco.

Los individuos se marcharon de lugar sin ocasionarle daño físico a los perjudicados.

El agente Xavier Santiago Ramos, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó preliminarmente y agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se hicieron cargo de la investigación.

Tags
CarjackingCarjackingsPolicía de Puerto RicoBreaking NewsArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: