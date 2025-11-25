Mujer es víctima de un carjacking en Arecibo

Un "carjacking" fue reportado en la madrugada de este martes en Arecibo, informó la Policía

El robo del vehículo a mano armada fue avisado a las autoridades a eso de las 5:12 a.m., en la calle Padre Rexach.

Según el comunicado de prensa de la Policía, la querellante de 38 años alegó que “se encontraba junto a un amigo en su vehículo Jeep, Renegade Latitude, color gris claro, año 2019, tablilla JJG-124, cuando un vehículo color oscuro, se estacionó cerca de ellos”.

“Acto seguido, se bajaron tres individuos portando un arma larga y una pistola y mediante amenaza e intimidación los despojaron del vehículo. En el interior del mismo se encontraba su cartera con documentos personales y un bulto”, agregó el informe policiaco.

Los individuos se marcharon de lugar sin ocasionarle daño físico a los perjudicados.